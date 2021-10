Lorella Cuccarini rivela: “Inimmaginabile”, cosa le ha mostrato Maria De Filippi; la confessione della showgirl.

È uno dei volti più amati delle ultime edizioni di Amici. Lo scorso anno nella cattedra di danza, stavolta Lorella Cuccarini è un’insegnante di canto ed aiuta gli allievi a prepararsi al meglio alle sfide nella scuola più amata della tv. Un’opportunità, quella di Amici datale da Maria De Filippi, che si è rivelata speciale per Lorella: “Ero stanca, sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere”. Poi, finalmente, l’arrivo di Maria.

Nel lungo messaggio postato qualche mese fa e dedicato proprio alla conduttrice, la Cuccarini rivela anche un retroscena sulla regina di Mediaset, che ha ringraziato per averle dato questo meraviglioso spazio. Scopriamo le sue parole.

Lorella Cuccarini rivela: “Inimmaginabile”, il retroscena su Maria De Filippi

“Cara Maria, oggi c’è posta per te”. Iniziava così la lunga lettera che, qualche mese fa, Lorella Cuccarini ha scritto a Maria De Filippi, condividendola sui social. Un ringraziamento dal cuore per averle dato una grande opportunità, scegliendola come prof ad Amici. “Maria sei un essere speciale e tutto il successo professionale e privato che hai te lo meriti incondizionatamente”, scrive l’amatissima showgirl. Che rivela un particolare interessante sul lavoro di Maria: “Mi ha spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte. E mi hai dato spazio senza timore , fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla”.

Parole davvero bellissime, quelle di Lorella Cuccarini, che per il secondo anno consecutivo fa parte del cast del talent. C’è stato, però, un cambio di categoria: la prof è passata nella cattedra di canto, prendendo il posto di Arisa. Per quanto riguarda il ballo, ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini si è aggiunto Raimondo Todaro, per anni volto di Ballando con le stelle.

