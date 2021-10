Marco Fantini ha compiuto 30 anni ed ha deciso di festeggiare in una location ricca di fascino e storia: avete visto già le foto? Vi sveliamo qualche dettaglio!

Lo abbiamo conosciuto nello studio di Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista: alla fine del suo trono scelse Beatrice Valli. Era il 2014 ed oggi, a distanza di 7 anni, la coppia è ancora insieme. Dal loro folle amore sono nate Bianca ed Azzurra: la famiglia è davvero bellissima. Il classe ’91 ha compiuto pochi giorni fa 30 anni e per l’occasione ha organizzato una festa da sogno. Con la compagna Beatrice ed i suoi amici, ha celebrato il compleanno in una location che ha attirato l’attenzione di tutti.

Marco Fantini compie 30 anni: avete visto dove ha festeggiato? Villa da sogno: il prezzo

Un weekend all’insegna dell’amore e festeggiamenti per Marco Fantini: l’ex tronista di Uomini e Donne ha compiuto 30 anni! Insieme alla sua compagna Beatrice Valli ed i suoi amici, ha festeggiato il compleanno in una villa magnifica. Marco ha scelto come luogo per celebrare i suoi 30 anni Villa Alceo, un luogo che si trova a circa un’ora da Milano.

A Viggiù, in provincia di Varese, sorge questa incantevole villa, una dimora storica costruita nel 1870. Un ampio parco di 11000 mq ospita i visitatori e regala storia e fascino attraverso statue, fontane e vialetti incantati. La villa dal 2016 è un boutique hotel: dispone di 8 camere e suite. L’ex tronista ha organizzato il weekend sul Lago di Varese per festeggiare il suo compleanno. Ha postato sui social le immagini del luogo scelto: incantevole!

Il prezzo di una notte in questa magnifica location si aggira intorno ai 3 mila euro!

