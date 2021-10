Un nuovo amore per Tina Cipollari: l’annuncio inaspettato arriva durante una puntata di Uomini e Donne.

La nuova stagione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo! Nuove conoscenze, nuove frequentazioni, nuove esterne: nasceranno veri amori nello studio della trasmissione di Maria De Filippi? Staremo a vedere! Nel frattempo, a commentare le vicende del Trono Classico e Over c’è come sempre lei, Tina Cipollari, affiancata dall’amico e collega Gianni Sperti. Anche quest’anno, l’opinionista non risparmia commenti duri nei confronti di Gemma Galgani, la sua acerrima nemica. E, proprio durante una discussione con la dama, Tina ha rivelato qualcosa di molto interessante sulla sua vita privata!

L’opinionista ha un nuovo fidanzato! La storia con il ristoratore Vincenzo si è ormai conclusa, ma nel cuore della Cipollari c’è un altro uomo. A rivelarlo durante una puntata di Uomini e Donne è stata proprio lei. Scopriamo i dettagli di questo annuncio inaspettato!

Un nuovo amore per Tina Cipollari: chi è l’uomo che ha fatto innamorare l’opinionista?

Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato! A rivelarlo è stata proprio l’opinionista, durante una puntata di Uomini e Donne andata in onda qualche giorno fa. L’argomento è spuntato fuori durante una lite, l’ennesima, con Gemma Galgani. La dama torinese ha accusato Tina di avere avuto tanti uomini, ma quest’ultima si è difesa specificando di aver avuto soltanto storie lunghe ed importanti, come l’ultima con Vincenzo Ferrara. A questo punto è arrivata la rivelazione dell’opinionista, che ha ammesso di essere fidanzata con un’altra persone, specificando però che la storia precedente è terminata già da tempo.

Il nome del misterioso uomo, però, non è ancora trapelato, ma la Cipollari ha chiesto a Maria De Filippi di poterlo presentare a tutti proprio in trasmissione ed ovviamente la padrona di casa ha accettato! Andrà davvero così?

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni sul nuovo amore di Tina, alla quale auguriamo tanta fortuna per questa nuova storia.