Oggi conosciamo l’amata attrice così, ma la ricordate ai suoi esordi in Un Posto al sole? Da allora sono passati tanti anni.

La soap opera Un posto al sole riscontra da anni un successo straordinario. Dal 1996 non ha mai spesso di stupirci, con colpi di scena inaspettati. La trama si svolge intorno alle storie dei personaggi che vivono a Palazzo Palladini. Nella soap i temi trattati sono tantissimi, e rispecchiano quanto accade nella realtà.

Nelle ultime settimane, l’attenzione è concentrata intorno all’aggressione di Susanna. Sembrerebbe che, proprio negli ultimi giorni, il nodo sia in fase di scioglimento e la verità potrebbe venire a galla a breve. Ma sono tantissime le scene che hanno catturato l’attenzione dei telespettatori, in 25 anni, e adesso sarebbe difficile citarle tutte. Tanti gli attori che ci hanno conquistato fin dalle prime puntate, molti sono ancora oggi presenti, mentre altri, ci hanno lasciato e altri ancora, sono new entry. L’attrice in foto, interprete di Giulia Poggi, in Un Posto al sole, oggi, è così, ma ricordate com’era quando ha fatto il suo esordio nella soap? Sono passati tanti anni.

Oggi l’attrice è così, ricordate com’era quando ha fatto il suo esordio in Un Posto al sole?

Soap opera di grande successo, Un Posto al sole ci tiene compagnia da circa 25 anni. Era il 1996, e su rai tre, andava in onda la prima puntata. Da quel momento, la soap, non si è più fermata e ha continuato a conquistare e stupire i telespettatori.

Abbiamo avuto il piacere di seguire tantissimi attori, molti, ancora oggi, sono presenti, altri, hanno detto addio alla soap, mentre, altri ancora, sono new entry. Marina Tagliaferri è l’attrice interprete di Giulia Poggi. Oggi è così, ma ricordate com’era quando ha fatto il suo esordio nella soap? Sono passati tanti anni.

Ecco l’amatissima attrice in uno scatto ripreso da una scena di tantissimi anni fa. Il personaggio di Giulia, ha fatto il suo ingresso proprio nel 1996. Non possiamo non ammirare la bellezza di Marina, allora era giovanissima, ma per lei, il tempo, non sembra mai passato, ancora oggi vanta di una avvenenza fuori dal comune.