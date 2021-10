Dimenticare la dolcissima Sarah nel film ‘Paradise’ è davvero impossibile: qui era una ragazzina, ora ha 58 anni e si mostra proprio così.

Non solo ‘Laguna Blu’, con la bellissima Emmeline e il dolce Richard, ha reso indimenticabile gli anni ‘80, ma l’ha reso tale anche il film ‘Paradise’. Uscito in tutte le sale cinematografiche nel 1982, la pellicola, ispirata letteralmente alle vicende dei due giovanissimi naufraghi sbarcati sull’isola deserta, ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ricordate i suoi protagonisti? Dimenticarli è impossibile, avete ragione! Oltre al giovane David, interpretato da Willie Aames, c’era anche lei: la bellissima Sarah. Pensate, aveva soltanto 19 anni quando Phoebe Cates ha preso parte al film, ma il successo conseguitone è stato pazzesco.

Sono trascorsi 39 anni da quando il film è stato pubblicato per la prima volta in assoluto, ma siete curiosi di sapere com’è diventata la sua principale protagonista? Se all’epoca della pellicola, come dicevamo, la bellissima Cates aveva soltanto 19 anni, adesso ne ha esattamente 58. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata in tutti questi anni? Ci pensiamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, ne resterete davvero folgorati!

Ricordate la dolce Sarah di ‘Paradise’? Rivederla oggi vi lascerà senza fiato: che schianto!

Nel film ‘Paradise’, la dolcissima Sarah ha saputo impressionate tutti i telespettatori del film per la sua incredibile bellezza. Giovanissima, con un viso angelico e una bravura davvero incredibile, la bellissima Phoebe Cates ha fatto innamorare ed incantare tutto il suo pubblico. Sono trascorsi, però, esattamente 39 anni dalla fuoriuscita della pellicola cinematografica, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata adesso?

Nel corso del film, abbiamo potuto apprezzare la sua giovanissima età e la sua bellezza tutta al naturale, ma adesso com’è? Ad oggi, come dicevamo, l’attrice ha ben 58 anni, ma com’è cambiata in tutti questi anni? Ebbene: siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo immediatamente! Eccola qui:

Insomma, che dire? È davvero bellissima, c’è poco da fare! Questo è uno scatto che risale esattamente al 2017, ma si può chiaramente vedere che, oltre ad essere cambiata pochissimo, Phoebe Cates è rimasta sempre bellissima. Siete d’accordo con noi?