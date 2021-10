In questo scatto era solo una bambina, ma oggi, è divenuto un volto molto conosciuto: la vediamo tutte le sere a Striscia la notizia.

Impossibile non ammirarne la bellezza, oggi, come allora, quando, la protagonista di cui parliamo, era solo una bambina. Questo scatto è stato reso noto sui social, dove, il suo profilo instagram, già seguitissimo, vede aumentare il numero di follower, ogni giorno.

Sorriso smagliante e dolcezza che cattura, qualità che anche oggi, possiede, la bambina in questa bellissima foto, sta conquistando tutti, da poco meno di una settimana in un famoso programma. La stiamo vedendo a Striscia la Notizia, ed è impossibile non ammirala. Così, l’avete riconosciuta?

Era solo una bambina in questo dolcissimo scatto: la vediamo ogni sera a Striscia la notizia

Ve l’abbiamo già accennato, in questo scatto, è fotografata una dolcissima bambina, divenuta oggi, molto popolare nel mondo dello spettacolo. Da circa una settimana, la vediamo ogni sera in televisione.

In particolare, possiamo ammirarla sul bancone di Striscia La Notizia. Ma esattamente, qual è il suo ruolo? Ebbene, la protagonista di questa bellissima immagine, è una delle veline del famoso tg satirico. Qui, era solo una bambina, ma oggi è divenuta una donna bellissima. Osservando con attenzione, avete capito chi è? Impossibile non riconoscerla, è proprio Talisa Ravagnani, la velina bionda.

La giovane non è affatto nuova al mondo della televisione. Ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, nella diciannovesima edizione, e col suo talento, ha conquistato proprio tutti. La ballerina, subito dopo il talent, ha intrapreso nuovi percorsi, e da circa una settimana, l’abbiamo ritrovata sul bancone di Striscia.