Vedere Shakira senza trucco vi lascerà senza parole: completamente al naturale è ancora più bella.

Shakira oggi è una vera e propria star, cantautrice dal successo mondiale, è famosissima e amatissima. Annoverata tra i principali esponenti del pop latino, ha debuttato nel mercato discografico latinoamericano nel 1991. Ha venduto più di 20 milioni di copie con l’album Laundry Service, ed è divenuto uno dei 100 album più venduti di sempre.

Molti suoi brani sono divenuti dei tormentoni di successo. E uno dei suoi singoli di maggior successo, Waka Waka (This Time for Africa), sigla del Campionato mondiale di calcio 2010, ha toccato la prima posizione nelle classifiche in ben 19 paesi. Un trionfo per la bellissima e bravissima cantante. Questo seguito è ben evidente anche sui social, dove, il suo profilo instagram, conta di ben oltre i 70 milioni di follower: un numero davvero incredibile. Proprio qui, l’artista pubblica tantissimi scatti. Uno in particolare non è passato inosservato: avete mai visto la star senza trucco? Vederla vi lascerà senza parole.

Shakira si mostra al naturale: senza trucco è ancora più bella

La cantante oltre ad essere bravissima, e con un talento fuori dal comune, è anche bellissima. Si è sempre mostrata così, ma voi, l’avete mai vista senza trucco? Sul suo profilo instagram, seguito da ben oltre i 70 milioni di follower, uno dei suoi scatti social, ha catturato subito l’attenzione. Qui, sembrerebbe apparire completamente al naturale.

Shakira, anche senza make-up, è uno splendore, difficile dire il contrario. Gli anni passano, ma per l’amatissima e famosissima artista, sembra che il tempo sia fermo.