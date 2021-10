Sapete quanto guadagnerà Eminem per la sua performance al Super Bowl 2022? La cifra percepita dal noto rapper fa discutere

Il noto rapper Eminem sarà uno degli ospiti illustri del Super Bowl 2022. Ma sapete quanto guadagnerà per la sua performance? La cifra percepita dal cantante sta facendo discutere gli Stati Uniti. Di seguito vi sveliamo il cachet dell’artista.

Super Bowl 2022, quanto guadagnerà Eminem

Il Super Bowl è la finale del campionato della National Football League. Negli Stati Uniti viene considerato come l’incontro che assegna il titolo di campione del mondo di questo sport. Si tiene solitamente nell’ultima domenica di gennaio o nella prima di febbraio. Il trofeo è il Vince Lombardi Trophy, una palla da football interamente d’argento in posizione di kick off valutata 25.000 sterline.

La 56esima edizione della finale del campionato della National Football League andrà in onda scena domenica 13 febbraio 2022 al SoFi Stadium di Inglewood, California. Sarà l’ottava finalissima a essere giocata nell’area di Los Angeles. La finale sarà trasmessa anche in Italia, su Rai 2 e DAZN.

Gli ospiti della finalissima già sono stati annunciati. Saranno Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Di questi, sapete quanto guadagnerà il rapper Eminem? Il cachet percepito dall’artista sta facendo discutere gli Stati Uniti d’America.

Il rapper dovrebbe percepire attorno ai 3 milioni e mezzo di sterline per la sua performance. Oltre alla cifra, ha fatto discutere anche il fatto che il cantante avrebbe dichiarato di voler versare tutto il suo cachet nelle casse delle associazioni ‘no-vax’ e ‘no-mask’. Questo ovviamente ha fatto molto discutere e addirittura la presenza del rapper sarebbe a rischio. Nei prossimi giorni sapremo se il rapper sarà presente o meno alla finalissima.