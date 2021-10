Uomini e Donne, chi è Pierluigi: età e curiosità sul cavaliere del Trono Over, che ha conosciuto Gemma Galgani.

La nuova edizione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo! I protagonisti di trono Classico e trono Over hanno iniziato nuove conoscenze, con la speranza di trovare il vero amore proprio grazie alla trasmissione di Maria De Filippi. Tantissimi ritorni nel parterre maschile e femminile, ma non mancano le new entry! Tra queste c’è anche Pierluigi, che è uscito con la regina del trono Over, Gemma Galgani.

LEGGI ANCHE —–>Uomini e Donne, come un fulmine a ciel sereno arriva la rottura: è finita tra la coppia

Tra i due, però, niente lieto fine: la loro frequentazione sembra essere già naufragata. In attesa di scoprire di più, conosciamo meglio il nuovo arrivato in studio.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Pierluigi è un nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne: conosciamolo meglio

Ennesimo brutto colpo per Gemma Galgani. La dama torinese, quest’anno, non sembra essere molto fortunata: pochi cavalieri sono interessati a lei e, con quei pochi, non finisce bene! È il caso di Pierluigi, con cui Gemma è uscita di recente. Tra i due sembrava esserci del feeling, che si è esaurito molto presto però.

Cosa sappiamo di Pierluigi? Al momento molto poco, se non che ha una figlia nata da una precedente relazione. Puntata dopo puntata emergeranno nuove informazioni, su cui vi terremo aggiornati!

Non ci resta che capire se la frequentazione tra il cavaliere e Gemma sia definitivamente conclusa, come è apparso chiaro nell’ultima puntata trasmessa su Canale 5, o se ci sarà un colpo di scena. Appuntamento dal lunedì al venerdì, alle ore 14 e 45, per tutte le novità di Uomini e Donne!

La decisione di Maria De Filippi

E, ben presto, andrà in onda anche la puntata tanto attesa dal pubblico. Quella durante la quale Maria De Filippi caccerà dallo studio il tronista Joele Milan: quest’ultimo è stato beccato mentre, durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria, ha violato il regolamento, proponendole di sentirsi sui social tramite il profilo di un suo amico. Come sappiamo, infatti, ai tronisti non è permesso utilizzare i social, proprio per evitare che abbiano contatti fuori dalla trasmissione.