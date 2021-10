Uomini e Donne, come un fulmine a ciel sereno arriva la rottura: è finita tra la coppia, nata nella trasmissione di Canale 5.

La nuova edizione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo. Tra trono Classico e trono Over, tante nuove conoscenze sono partite: nasceranno veri amori all’interno della trasmissione di Canale 5? Staremo a vedere. Nel frattempo, però, è arrivata una notizia tutt’altro che positiva.

Una coppia nata nella trasmissione, seppur da poco, sembra essere ufficialmente scoppiata! Come un fulmine al ciel sereno, dato che, all’inizio, sembravano essere entrambi molto coinvolti. L’annuncio della rottura è arrivato nell’ultima registrazione del programma e a dare le anticipazioni è stato il Vicolo delle News. Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, arriva la rottura per una coppia appena nata: l’anticipazione inaspettata

È finita definitivamente tra Ida e Marcello! Come riportano le anticipazioni trapelate sul web, la conoscenza tra i due protagonisti del trono Over si è già interrotta. Un risvolto inaspettato per la coppia: entrambi sembravano super entusiasti di questa storia appena iniziata. Nelle ultime puntate, però, alcuni problemi sono venuti a galla: Marcello è apparso molto contrariato quando Ida ha raccontato qualcosa di troppo sulla loro intimità. Che siano state le divergenze caratteriali a separare definitivamente la coppia?

Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire nel dettaglio i motivi alla base di questa decisione. Sarebbe l’ennesimo brutto colpo per la Platano, dopo la fine dell’infinita e turbolenta storia col suo ex, Riccardo Guarnieri. Con Marcello, Ida aveva ammesso di trovarsi davvero bene e di provare forti emozioni. Sarà stato il cavaliere a decidere di chiudere con la parrucchiera di Brescia? Staremo a vedere.

E voi, cosa ne pensate di questa notizia? Vi piacevano Marcello ed Ida insieme? Non perdetevi l’appuntamento con Uomini e Donne, tutti i giorni alle ore 14 e 45 su Canale 5.