James Jones è stato un paziente di Vite al Limite che ha battuto ogni record: la sua trasformazione è davvero choc, non credereste ai vostri occhi.

Tra i tantissimi pazienti che hanno deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan e di partecipare, quindi, a Vite al Limite, James Jones è tra coloro che ha battuto ogni record. Entrato a far parte del programma nel corso della sua seconda stagione, il trentasettenne di Frankfort ha saputo catturare l’attenzione su di sé per il suo peso piuttosto eccessivo. Pensate, nonostante la sua giovanissima età, il buon James Jones raggiungeva ben 330 kg. E, purtroppo, era costretto a vivere una vita che non poteva affatto essere definita vita.

Il percorso di James Jones all’interno di Vite al Limite, vi assicuriamo, è stato davvero pazzesco. In un vero e proprio batter baleno, il trentasettenne ha battuto ogni record. E, ancora prima di sottoporsi all’ambitissimo intervento chirurgico, è riuscito a dimagrire tantissimo. A questo punto, però, ci chiediamo: siete curiosi di sapere com’è diventato dopo il programma? Tranquilli, ci pensiamo immediatamente! Vi anticipiamo, però: la sua trasformazione è sconvolgente.

James Jones, incredibile record a Vite al Limite: trasformazione choc

La storia di James Jones, così come quella di tantissimi altri suoi colleghi, è davvero particolare. Arrivato a pesare ben 330 kg a 37 anni, il giovanissimo Frankfort ha raccontato alle telecamere del programma di avere avuto sempre problemi col peso. E, purtroppo, non è stato affatto il primo a soffrirne nella sua famiglia. A Vite al Limite, infatti, il buon Jones ha raccontato di aver perso sia suo padre che sua sorella proprio per questo problema. E che è per questo motivo, quindi, che ha deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan.

Fortemente intenzionato a ritornare in forma, James ha battuto ogni tipo di record a Vite al Limite. E, in sole due settimane, è riuscito a dimagrire ben 53 kg. Un risultato davvero impressionante, non c’è che dire. Come si è mostrato dopo il programma? Eccolo qui. Vi assicuriamo, il suo cambiamento è davvero sconvolgente:

Insomma, James è tutt’altra persona. Complimenti!