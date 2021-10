Anticipazioni della quarta puntata di Fino all’ultimo battito di Giovedì 14 Ottobre: amarissima scoperta per Elena, come andrà a finire?

Tra le tantissime serie televisive che i canali Rai ci hanno proposto in questi ultimi anni, ‘Fino all’ultimo battito’ è tra quelle che ha riscosso un successo davvero impressionante sin dalla sua prima puntata. Con protagonisti indiscussi Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Fortunato Cerlino, la serie tv continua ad intrattenere, puntata dopo puntata, un vastissimo numero di telespettatori. Fino a qualche istante fa, ad esempio, è andato in onda il terzo appuntamento, che come raccontato anche in un nostro articolo ha regalato dei grossissimi colpi di scena. Ed ha lasciato in sospeso un grossissimo dilemma: cosa accadrà nel corso della quarta puntata?

Fino all’ultimo battito, quindi, ritornerà in onda Giovedì 14 Ottobre, ma siete curiosi di sapere cosa accadrà nel corso di questa puntata? Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che questo appuntamento sarà piuttosto imperdibile. E, soprattutto, ci presenterà un’Elena abbastanza sconvolta per un’amarissima sorpresa. Di che cosa parliamo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Fino all’ultimo battito, anticipazioni quarta puntata: accadrà l’impensabile per Elena

Dopo l’imperdibile appuntamento di questa sera, quindi, Fino all’ultimo battito da appuntamento al suo pubblico Giovedì 14 Ottobre. Cosa accadrà, però, in questa puntata? Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che succederà davvero di tutto.

Da quanto si legge, sembrerebbe che al centro dell’intera puntata ci sarà lei: Elena. Secondo le anticipazioni, infatti, sembrerebbe che la donna sorprenderà suo marito Diego mentre è intento a baciare Rosa. Un’amarissima scoperta, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, l’ha letteralmente sconvolta. Come si discolperà il suo futuro marito? Ebbene: il buon Diego non dirà affatto la verità alla sua compagna, piuttosto dirà di essersi fatto prendere da un momento di debolezza. Il loro matrimonio, quindi, sarà messo a rischio? Chi lo sa!

Occhi puntati, infine, anche su Vanessa. Sul web, infatti, si legge che le condizioni di salute della ragazza non sono affatto delle migliori.

Insomma, è o non è un appuntamento imperdibile? Per noi, assolutamente si!