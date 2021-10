Avete mai visto gli interni della casa di Gianluca Vacchi? Il famoso imprenditore possiede diverse residenze ma vive a Bologna, sua città natale. Ogni camera ha un tema: incredibile.

Impossibile non conoscere il celebre influencer ed imprenditore italiano. Gianluca Vacchi è famoso soprattutto per la sua ricchezza, la sua vita ed i suoi ‘eccessi’. Classe 1967, è nato a Bologna: suo papà, Marco Vacchi, ha fondato l’IMA SPA, una società quotata in Borsa che fattura oltre 1,1 miliardi di euro. Dopo la laurea in Economia e Commercio, Gianluca è entrato nella società di famiglia. Con gli anni è diventato anche un apprezzato dj e lavora molto sui social: il suo canale Instagram conta oltre 21 milioni di follower. Ma avete mai visto la sua casa? Resterete senza parole.

Resterai senza parole nel vedere gli interni della casa di Gianluca Vacchi: incredibile

Gianluca Vacchi possiede diverse residenze sparse in giro per il mondo: vive a Bologna, sua città natale, insieme alla sua fidanzata Sharon Fonseca e la loro piccola Blu Jerusalema. Avete mai visto la casa del noto imprenditore?

Conta 15 ettari di giardino nel quale c’è una seconda residenza, riservata agli ospiti. La villa si chiama ‘L’eremita’ perchè circondata dalle colline bolognesi e dove non manca davvero nulla.

Guerrieri, animali, ritratti: ogni camera della casa ha un tema. Un giardino immenso, con diverse piscine, circonda la magnifica casa fatta di vetrate, zone relax. Vacchi ha anche una sala cinematografica, una spa, una discoteca. In questo video possiamo ammirare gli interni della mega villa:

Quella di Bologna non è l’unica dimora dell’imprenditore: possiede diverse residenze tra Sardegna, Svizzera e Miami. Nello splendido attico a Miami ha trascorso il lockdown causato dal Covid-19 insieme alla sua Sharon.