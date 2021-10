Avete mai visto la casa in cui vivono Maria De Filippi e Maurizio Costanzo? Resterete senza parole.

Maria De Filippi è considerata la regina della televisione. I suoi programmi sono sempre un successo. Da Uomini e donne a C’è posta per te, Amici, Tu si que vales, dove c’è lei, gli ascolti sono garantiti. La conduttrice da ben oltre 25 anni è sposata con Maurizio Costanzo.

Sono sicuramente una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo italiano. Sono sposati esattamente dal 1995, e hanno adottato un bambino, Gabriele, oggi divenuto adulto. Proprio negli ultimi mesi, Maria ha parlato di suo figlio, e della relazione con la sua compagna, conclusasi durante questa pandemia. Gabriele lavora nella redazione di Uomini e donne, a quanto pare, all’interno, dato che, non abbiamo mai avuto modo di vederlo. Per caso, avete mai visto la casa dove vivono? Maria e Costanzo hanno una dimora bellissima.

Il mondo dello spettacolo non può fare a meno della loro presenza, ormai sono solidissimi anche in questo campo, e soprattutto amatissimi dal pubblico. Per caso, avete mai visto dove vivono? La casa è meravigliosa, e sembrerebbe essere molto ampia. Come potete vedere da alcuni scatti qui in basso, presi da una puntata di Che tempo che fa, gli spazi sembrano essere molto grandi. Vediamo insieme Maria e Maurizio in un grande salone o uno studio, e in evidenza, dietro, possiamo osservare tanta argenteria e dei vasi molto belli.

L’arredamento sembra essere di un colore castano molto acceso. E ancora, un ampio corridoio, dove, qui, la conduttrice, sembrerebbe avviarsi verso la cucina. Anche in questo angolo della casa, alle pareti sono appesi dei quadri.

Per ultimo, la cucina, anche se, è poco chiara. Ma non è difficile capire che il colore è sempre intorno alle tonalità del castano, ma decisamente molto chiaro, quasi sul beige.

Che dire, la casa in cui vivono Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è molto bella e spaziosa.