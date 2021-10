È stata la terza classificata al GF 13 e il suo successo è stato davvero immediato: rivederla oggi dopo ben 7 anni vi lascerà davvero sorpresi.

Tra i concorrenti che sono entrati a far parte del GF 13, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lei. Classificata al terzo posto dell’amatissimo reality, la splendida e giovanissima siciliana non è assolutamente passata inosservata sin dal suo ingresso. Capigliatura ‘selvaggia’, fisico longilineo, fascino irresistibile, la concorrente ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano, ma anche di tutti i presenti in casa, in men che non si dica. Non è un caso se, come dicevamo precedentemente, è riuscita ad aggiudicarsi il podio. Ed, addirittura, il terzo posto.

Leggi anche –> GF VIP, “Avevo un pazzo che mi ricattava”: Lulù confessa il suo terribile segreto

A trionfare in quell’anno, come ricorderete, è stato il simpaticissimo Mirco Petrilli. Eppure, il successo riscontrato da tutti gli altri concorrenti, è stato davvero smisurato. E ce ne da ampia testimonianza la terza classificata, che ancora adesso continua ad essere amatissima e seguitissima. Ecco, ma a tal proposito, cosa sappiamo su di lei? Com’è cambiata la sua vita dopo 7 anni? E, soprattutto, come la ritroviamo? L’abbiamo rintracciata su Instagram. E, vi assicuriamo, vedere le sue recentissime foto vi lascerà davvero senza parole. Perché? Scopriamolo insieme!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Si è classificata al terzo posto al GF 13: la ricordate? Ecco com’è diventata oggi

Dimenticarla nel corso della sua esperienza al GF 13 è davvero impossibile. Stiamo parlando proprio di lei: Modestina Cicero. Entrata a far parte del programma di Canale 5 nel 2014, la giovanissima studentessa siciliana si è dimostrata sin da subito una delle protagoniste indiscusse del programma. E il suo posto come terza classificata ce ne ha dato ampiamente testimonianza. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei?

Leggi anche –> GF Vip, “Mi piace tanto”: il concorrente lo ha ammesso apertamente

Ai tempi della sua partecipazione al GF, Modestina si è presentata come indossatrice e studentessa. Adesso, seppure siano passati anni, non sappiamo cosa faccia nella vita e se abbia portato al termine i suoi studi. Una cosa, però, è certa: continua a vantare di un successo impressionante. E il suo profilo Instagram ce ne da ampia conferma. È proprio qui che è solita condividere ogni cosa. E, soprattutto, ammaliare i suoi sostenitori con la sua bellezza.

Siete rimasti sorpresi, vero? Sono passati 7 anni dal suo esordio in tv, eppure Modestina è ancora bellissima. Complimenti!