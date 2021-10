Sapete chi è la mamma di Claudio Amendola? Non tutti lo sanno, ma hanno recitato insieme in una famosissima serie televisiva: è proprio lei!

Non si fa altro che parlare di lui in questi ultimi giorni. Stiamo parlando proprio di Claudio Amendola. E, sia chiaro, l’attore romano ha conquistato l’attenzione su di sé non soltanto per la scioccante rivelazione su sua moglie, ma anche per essere uno dei protagonisti indiscussi di Star in the Star, il nuovo programma di Ilary Blasi in onda il Giovedì sera su Canale 5. In compagnia di Marcella Bella ed Andrea Bucci, il buon Amendola veste i panni di giurato. E, settimana dopo settimana, stupisce tutto il pubblico italiano con i suoi ‘giudizi’ e pareri.

Amatissimo ed apprezzatissimo attore, Claudio Amendola vanta di una carriera davvero impressionante. Siete curiosi, però, di sapere chi è sua mamma? Suo padre, lo sappiamo benissimo, è stato un grandissimo attore e doppiatore, ma cosa sappiamo sulla sua splendida madre? Forse, non tutti lo sanno, ma i due hanno recitato insieme in una famosissima serie televisiva. Di quale parliamo? Scopriamolo!

Chi è la mamma di Claudio Amendola? I due hanno lavorato insieme proprio in quella serie tv

Su Claudio Amendola, recentemente, vi abbiamo raccontato ogni cosa. Vi abbiamo parlato, ad esempio, dei suoi figli e dei suoi fratelli, ma cosa sappiamo su sua mamma? Voi sapete chi è? Ebbene: così come suo padre, anche sua madre è una famosissima attrice e doppiatrice italiana.

Stiamo parlando proprio della splendida Rita Savagnone. Si, avete letto proprio bene: è lei! Tra i tantissimi ruoli che la formidabile attrice ha ricoperto nella sua incredibile carriera, èd avvero impossibile dimenticarsi di Gabriella Lanfrachi, nonché mamma di Lucia. Insomma, un colpo di scena davvero impressionante. Oltre che condividere la vita ‘personale’, Claudio Amendola e la sua splendida mamma, dal 2006 al 2014, hanno condiviso anche il set della famosissima ed amatissima serie televisiva di Canale 5. DI quale parliamo? La risposta è semplicissima: i Cesaroni. Nel ruolo della mamma di Lucia, moglie del buon Giulio Cesaroni!

Diteci la verità: voi ne eravate a conoscenza?