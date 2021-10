Elodie e Marracash stanno ancora insieme? Si rincorrono voci ma l’artista romana ha spazzato via ogni dubbio: ecco cosa ha dichiarato.

Mantengono molto privata la loro storia d’amore: per questo motivo nelle ultime settimane, i fan, preoccupati e curiosi, hanno pensato ad una crisi. Un falso allarme: Elodie e Marracash non si sono lasciati, la loro relazione continua, nonostante piccoli alti e bassi che posso nascere in tutte le coppie. In una lunga intervista per Vanity Fair, la Di Patrizi ha spiegato come procede la sua vita privata e lavorativa.

Voci e gossip su Elodie e Marracash: “stanno ancora insieme?” Le dichiarazioni di lei

Continua l’amore tra Elodie e Marracash, lontano dal mondo dei social. La famosa cantante e conduttrice in un’intervista per Vanity Fair ha svelato qualche dettaglio sul rapporto con il suo compagno rapper.

“La relazione è stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi” sono le parole di Elodie che allontana così ogni dubbio di crisi o rottura.

Al momento, ha aggiunto, non desidera figli: “Non accetterei di essere deludente, ho paura. Non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile” ha spiegato. L’artista romana sta decisamente cavalcando la cresta dell’onda: tra hit, Sanremo e Le Iene, sta conquistando il pubblico italiano con il suo talento e la sua genuinità!

Ecco le altre parole rilasciate alla rivista:

“Certe cose non riesco ancora a farle, a impararle. Come leggere 65 libri. Studiare quello che non ho potuto studiare. Vorrei gestire il mio tempo libero per recuperare il tempo perduto. Ma sono pigra e rinuncio. Gli altri queste cose le fanno o le hanno fatte. Vede, sono molto esigente con me stessa. E lo sono con gli altri, ma solo sul lavoro. Perché detesto chiedere. Chiedere è svilente. Non mi piace chiedere. Mi piace l’idea che gli altri capiscano chi sono e di cosa ho bisogno. Come cerco di fare io”.