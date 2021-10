E’ in arrivo su Sky una nuova serie televisiva, una vera e propria novità sotto tanti punti di vista La prima di Gabriele Muccino: nel cast c’è anche Emma Marrone! Ecco tutti i dettagli.

Una notizia inaspettata è arrivata nelle ultime ore. Gli amanti delle serie televisive potranno gioire: su Sky è in arrivo una nuova, ispirata ad un film campione d’incassi! Parliamo di A casa tutti bene: sarà la prima serie diretta dal celebre regista Gabriele Muccino. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, la serie tv sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma: si tratterà sempre di un family drama con protagonisti due nuclei familiari. Sapete chi ci sarà nel cast?

“A dicembre su Sky”, è in arrivo una nuova serie televisiva: nel cast anche Emma Marrone!

I Ristuccia ed i Mariani tornano nel piccolo schermo: i due nuclei familiari, protagonisti di A casa tutti bene, tra drammi, litigi e tenerezze, faranno compagnia agli italiani dal prossimo dicembre. Su Sky arriva la prima serie tv di Gabriele Muccino, ispirata al film campione di incassi.

Laura Morante, Francesco Acquaroli, Francesco Scianna, Silvia D’Amico, Simone Liberati, Euridice Axen, Sveva Mariani, Laura Adriani, Antonio Folletto sono gli attori, protagonisti del film. Ne manca uno! Anche Emma Marrone, la celebre cantante italiana, reciterà il suo ruolo nella serie: vestirà i panni della compagna di Riccardo.

Emma ha debuttato come attrice proprio grazie a Gabriele Muccino, nel film ‘Gli anni più belli’. E dunque, non sarà più solo una delle artiste più affermate d’Italia, nonchè giudice di X Factor: entra anche nel mondo del cinema! Sul suo canale Instagram ha dato l’annuncio ai suoi fan:

Siamo sicuri non deluderà affatto le aspettative.

