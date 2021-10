E’ nata Dea! I due ex protagonisti di Temptation Island hanno annunciato la nascita della loro primogenita: Una gioia immensa!

La notizia ha riempito di gioia il cuore dei fan. I due ex protagonisti di Temptation Island sono diventati genitori: è nata Dea! Nunzia Sansone e Flavio Zerrella nelle ultime ore hanno reso pubblica la notizia attraverso i canali social! Ricordiamo che entrambi hanno partecipato al famoso programma Mediaset ma con partner differenti. Lei era legata ad Arcangelo Bianco, lui a Roberta Mercurio: le due coppie hanno preso parte a Temptation Island in anni diversi. Quando entrambe le relazioni sono giunte al capolinea, Nunzia e Flavio si sono incontrati, ed innamorati! Hanno costruito il loro futuro insieme ed oggi sono una famiglia. Nelle ultime ore è nato il frutto del loro amore. Benvenuta Dea: ecco il post di papà Flavio.

È nata Dea, gioia immensa per i due ex protagonisti di Temptation Island: benvenuta!

I due ex protagonisti di Temptation Island, Nunzia Sansone e Flavio Zerrella, sono diventati genitori di Dea. La coppia che ha partecipato al programma in onda su Canale 5 in edizioni differenti, con partner differenti, ha dato vita al frutto del loro amore. Archiviate le storie con Arcangelo e Roberta, Nunzia e Flavio hanno deciso di costruire insieme una famiglia.

“Sono diventato papà” ha scritto Flavio sui social come didascalia ad una tenerissima fotografia: “3.300 kg di puro amore, vi amo”

Il post ha fatto il pieno di like e commenti: tutti gli ex di Temptation Island con cui la coppia è rimasta in buoni rapporti e tanti altri volti famosi del piccolo schermo hanno fatto gli auguri.

