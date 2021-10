E’ il figlio di un attore famosissimo in tutto il mondo: anche lui ha seguito le orme di suo padre

E’ il figlio di un attore famosissimo in tutto il mondo: riuscite a riconoscere di chi parliamo? E’ anche lui molto noto.

In questo scatto vediamo fotografato il figlio di un attore famosissimo e amatissimo in tutto il mondo. Queste parole, vi faranno sicuramente capire, che si tratta di una vera e propria star. Anche il giovane in foto è molto noto, e ha seguito le orme di suo padre.

Osservando con attenzione, voi, avete capito per caso di chi parliamo? Vi anticipiamo che, i tratti in comune sono diversi, ma non sono così forti da poter comprendere il legame tra i due. Forse, però, con uno sguardo più attento, potreste riconoscerlo. Lui è un attore, un imprenditore e un modello. Se non avete ancora capito, seguiteci, vi sveliamo la sua identità.

E’ il figlio di un attore amatissimo: anche lui è una vera e propria star

Come accennato di sopra, nello scatto è protagonista il figlio di un attore molto famoso. Il giovane ha seguito le orme di suo padre, e è si è immerso nel mondo della recitazione, divenendo un bravissimo attore. Ma è anche un imprenditore e un modello.

All’età di dieci anni, ha avuto un piccolo ruolo nel film Gli Scaldapanchina. Durante la sua infanzia, ha praticato recitazione con suo padre e a 15 anni ha prodotto una linea di abbigliamento. Avete capito di chi stiamo parlando? Il protagonista della foto è il figlio di Arnold Schwarzenegger, Patrick.

Classe 1993, è giovanissimo, ma può già vantare di una ricca carriera alle spalle. Ha iniziato ad immergersi nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane e da allora non si è più fermato. Il figlio della famosissima star è oggi molto celebre, proprio come il padre. Voi, guardando padre e figlio insieme, notate qualche somiglianza fra i due?