GF VIP 6, brutto colpo per i concorrenti: questa proprio non ci voleva…

Brutto colpo per i concorrenti del GF VIP 6, questa proprio non ci voleva: di seguito vi spieghiamo cos’è successo

Questa proprio non ci voleva per i concorrenti del Grande Fratello Vip 6. E adesso come faranno? La colpevole è Francesca Cipriani. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia.

GF VIP 6, brutto colpo per i concorrenti: cos’è successo

Brutto colpo per gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Questa settimana dovranno fare a meno di 120 euro sul budget della spesa. “Questa settimana – come si legge dal comunicato ufficiale – il Grande Fratello ha deciso di intervenire sul budget della vostra spesa, diminuendolo. Per questo motivo avete a disposizione 300 euro”.

I concorrenti del reality show dovranno rinunciare a 120 euro e visto com’è affollata la casa si tratta di una rinuncia assai importante. Di chi è la colpa? Di Francesca Cipriani. Durante la puntata di lunedì scorso, l’ex concorrente de La pupa e il secchione ha ricevuto una sorpresa da parte del suo fidanzato. La Cipriani è letteralmente impazzita e non ha rispettato i ‘freeze’ imposti dalla produzione. A questo punto, il Grande Fratello ha deciso di punire tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

La Cipriani si è subito scusata con il gruppo: “Io vi chiedo scusa, ma vi giuro su Dio che non sentivo il freeze, non lo sentivo”. Le scuse, però, servono a poco: questa settimana i concorrenti dovranno moderarsi sulla spesa e soprattutto non dovranno sperperare come fatto nelle scorse settimane. La Cipriani, invece, dovrà stare attenta ai prossimi ‘freeze’. Il Grande Fratello dimostra di essere intransigente: le regole devono essere rispettate da tutti.