Impossibile dimenticarla al fianco di Mike Bongiorno nel ruolo di valletta: la sua carriera si è completamente trasformata

Era in tanti programmi tv di successo, ma la ricordiamo soprattutto come valletta del grande Mike Bongiorno: eccola dopo quasi 40 anni.

Il suo volto è indissolubilmente legato a programmi che hanno fatto la storia della tv come “Portobello” col grande Enzo Tortora, dove era una delle centraliniste, o “Telemike” con l’indimenticabile Mike Bongiorno.

Soprattutto accanto a quest’ultimo, l’abbiamo vista più volte nel ruolo di valletta nei famosi quiz che hanno segnato la tv degli anni ’80 e ’90. Stiamo parlando di Susanna Messaggio, icona di quell’epoca che negli ultimi anni però si è un po’ allontanata dal piccolo schermo.

La sua carriera ha preso una direzione totalmente diversa, vediamo cosa fa quindi la bella milanese, oggi 58enne.

Ricordate Susanna Messaggio? A cosa si dedica oggi l’ex valletta di Mike Bongiorno

Oltre a vari programmi con Mike, Susanna ha preso parte al Festivalbar, Sabato al circo e Melaverde. Non solo: ha recitato anche nei film “Lui è peggio di me” con Renato Pozzetto e Adriano Celentano, “Italian Fast Food”, in un episodio della sit – com “Casa dolce casa”.

Non tutti sanno che la Messaggio ha conseguito ben due lauree: una in Lingue nel 1987, l’altra in Pedagogia nel 1996. Dal 2000 lavora nella società di comunicazione di cui è titolare. In questi anni ha scritto su molte testate nazionali come Il Giorno, Corriere della Sera e Salve. I suoi articoli trattano principalmente di salute, benessere e problematiche infantili. E’ stata inoltre direttrice del periodico a fumetti Tira e molla.

In questa immagine recente tratta dal suo profilo Instagram, la vediamo più bella che mai: il tempo per lei non sembra affatto passato, incredibile!