L’abbiamo conosciuta così in Harry Potter come Fleur Delacour: oggi stenterete a riconoscere l’attrice.

In questi anni, abbiamo avuto modo di vedere e amare la saga di Harry Potter. Si tratta di una serie di romanzi fantasy scritta da Rowling, incentrata sulle avventure del giovane mago Harry Potter. I suoi genitori saranno uccisi dal signore oscuro, ma riusciranno a salvare il bambino.

Dopo una serie di eventi, Harry arriva ad Hogwatrs, scuola di stregoneria e di magia, e conosce Ron Weasley ed Hermione Granger, che diventeranno i suoi migliori amici. Fatti oscuri accompagneranno il corso di questi anni nella scuola. Ricordate quando è stato svolto il Torneo Tremaghi? Ebbene, proprio qui, abbiamo visto l’arrivo di due scuole diverse e abbiamo conosciuto anche il personaggio che vediamo in foto, l’avete riconosciuta? E’ Fleur Delacour, che vedremo anche in seguito, quando, diventerà la moglie di Bill, fratello di Ron. Sapete chi ha interpretato questo personaggio? L’attrice oggi è completamente cambiata.

E’ Fleur Delacour in Harry Potter: oggi l’attrice è completamente cambiata

Harry Potter è una delle saghe che, a distanza di anni, è impossibile non amare. Ha conquistato grandi e piccini. La storia travagliata del giovane maghetto che porterà addosso il fardello di essere ‘il Prescelto’, sarà protagonista di questa avvincente avventura.

Nel capitolo Harry Potter e Il Calice di fuoco, abbiamo avuto modo di vedere nuovi personaggi, arrivati da scuole diverse. Tutti siamo rimasti incantanti dalla bellezza di Fleur Delacour, che, come sanno tutti gli appassionati della saga, si sposerà con Bill. L’attrice che ha interpretato la bellissima strega un quarto veela, è Clemence Poesy. Oggi, a distanza di anni, stenterete a riconoscerla:

La star appare molto diversa, da allora sono passati circa 16 anni e ovviamente Clemence era molto più giovane. Classe 1982, è un’attrice e modella francese, nota soprattutto per aver impersonato il ruolo, appunto, della campionessa Tremaghi. Fleur Delacour nel film Harry Potter e il calice di fuoco e per quello di Chloe nel film In Bruges – La coscienza dell’assassino.