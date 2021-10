Ricordate la canzone ‘Teorema’? Sono trascorsi 40 anni dall’incredibile successo riscontrato, scopriamo cosa fa oggi Marco Ferradini.

Ne siamo certi: almeno una volta, avete intonato la canzone ‘Teorema’! Uscito nel 1981, il brano di Marco Ferradini ha riscosso un successo davvero impressionante sin da subito. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben 37 anni dalla sua pubblicazione, continua ad essere tra le canzoni più amate, apprezzate e cantante di tutta la musica italiana.

Il suo clamore, quindi, è stato davvero impressionante. Eppure, come rivelato dal diretto interessato nel corso di una sua recentissima intervista a ‘Oggi è un altro giorno’, Teorema è una di quelle canzoni che, dati i giorni nostri, Marco Ferradini non riscriverebbe affatto. Ecco. A proposito dell’autore comasco, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? A distanza di ben 40 anni dall’uscita del brano, com’è cambiata la vita del suo cantante? In tutto questo tempo, quindi, il buon Ferradini ha continuato a vivere di musica? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli!

Ricordate Marco Ferradini, la voce di ‘Teorema’? Ecco la sua vita oggi dopo 40 anni

Dimenticare Marco Ferradini e la sua incredibile ‘Teorema’ è davvero impossibile. Uscito nel lontano 1981, il brano ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. È proprio per questo motivo che ancora oggi, a distanza di 40 anni dal suo passaggio in radio, continua ad essere una canzone amatissima. In tutti questi anni, però, vi siete mai chiesti come sia cambiata la vita del suo autore? E, soprattutto, com’è diventato oggi?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, in tutti questi anni, Marco Ferradini abbia continuato a vivere e nutrirsi di musica. E, da come si legge, non soltanto ha collaborato a diversi jingle pubblicitari, per le radio e per spot televisivi, ma sembrerebbe che attualmente insegni musica presso un liceo a Monza. Ma non è affatto finita qui. Sul web, infine, si legge che ha continuato a lavorare e suonare con la sua band musicale. E che, spesso e volentieri, sia in giro per l’Italia con la loro musica.

Vi piacerebbe vederlo in un programma televisivo?