Vi ricordate di Martina Fusco? Fece scalpore a Ciao Darwin: adesso è fidanzata con un calciatore

Vi ricordate di Martina Fusco? È stata una delle protagoniste di Ciao Darwin, adesso è fidanzata con un calciatore: ecco chi

Martina Fusco è stata protagonista in una delle puntate delle passate edizioni di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. La modella adesso è fidanzata con un calciatore. Di seguito vi sveliamo la sua identità.

Martina Fusco di Ciao Darwin adesso è fidanzata con un calciatore

La Fusco è divenuta famosa nel 2019 per aver partecipato ad una puntata di Ciao Darwin, in cui rappresentava la squadra dei Davide contro i Golia. La modella fu subito acclamatissima dal pubblico e durante la sfilata diede il meglio di sé. Con le sue curve, infatti, riuscì a conquistare il pubblico in studio e i telespettatori. Il conduttore Paolo Bonolis la scelse anche per le puntate successive del programma di Canale 5.

In seguito ha partecipato nel 2020 a La pupa e il secchione, reality show in onda su Italia Uno. La Fusco era in coppia con lo studente Giovanni Boni, ma fu eliminata subito. Quella è stata la sua ultima apparizione televisiva, mentre il successo è proseguito sui social. La modella è molto seguita su Instagram e le sue foto sono sempre piene di like.

Oggi, però, il cuore della bella modella napoletana batte per un calciatore. Lui si chiama Nikita Contini e il suo cartellino è di proprietà del Napoli. Di ruolo portiere, attualmente difende i pali del Crotone, squadra al quale è stato girato in prestito. È probabile che i due, oltre che sui social, si siano conosciuti proprio a Napoli. Lo scorso anno, infatti, Contini figurava nella rosa della squadra partenopea.