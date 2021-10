Nicola Porro è un amatissimo giornalista e conduttore, ma non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto: l’avreste mai detto?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Nicola Porro. Conduttore amatissimo e seguitissimo, la colonna portante di Quarta Repubblica vanta di un successo davvero impressionante. Recentemente, ad esempio, l’abbiamo visto come ospite a Scherzi a Parte. E, con il suo incredibile scherzo e la sua reazione, ha fatto divertire milioni e milioni di italiani. Siete curiosi, però, di sapere qualcosa in più sulla sua vita? Dal punto di vista professionale e lavorativo, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa, ma siamo certi che non tutti sono a conoscenza di questo retroscena incredibile.

Leggi anche –> Nicola Porro, conoscete sua moglie? Si chiama Allegra e lavora nel campo della moda

È amatissimo ed apprezzatissimo, eppure siamo certi che non siete a conoscenza di questo ‘lato’ del passato di Nicola Porro. Siete curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo immediatamente.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Nicola Porro, eravate a conoscenza di questo retroscena sul suo conto?

Oltre che vantare di una carriera davvero impressionante, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del fatto che anche la vita sentimentale di Nicola Porro è ricchissima di soddisfazioni e di amore. Sposato con Allegra Galimberti, il buon conduttore e giornalista vanta di una vita privata davvero pienissima. Quello che, però, adesso vogliamo chiedervi: siete curiosi di sapere qual è il suo titolo di studio? È un conduttore amatissimo e giornalista apprezzatissimo, ma siete curiosi di sapere qual è stato il suo percorso scolastico?

Leggi anche –> La conduttrice sarà al posto di Nicola Porro in prima serata: arriva la conferma

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il percorso di studi di Nicola Porro sia stato davvero intenso. Si legge, infatti, che il conduttore non soltanto abbia conseguito la sua laurea in Economia e Commercio, con voto 110 e lode, presso la Sapienza di Roma, ma che abbia anche ottenuto una borsa di studio, che gli ha permesso di seguire un corso di Business Case Discussion presso l’Harvard, ed, infine, ha partecipato anche un corso alla Bocconi di Milano sulla specializzazione finanziaria. Insomma, un curriculum davvero impressionante. A questo poi, inoltre, si aggiunge che, dal 1997, è anche giornalista professionista.

Diteci la verità: voi lo sapevate?