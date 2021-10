Pechino Express, Costantino della Gherardesca parte in sedia a rotelle: cos’è successo al conduttore

Costantino della Gherardesca parte per Pechino Express in sedia a rotelle: cos’è successo all’amato conduttore.

Sembra essere tutto pronto per la nuova scoppiettante edizione di Pechino Express. Qualche settimana fa, sono stati rivelati i nomi dei concorrenti che ne faranno parte. Sembrerebbe che, il cast scelto possa regalarci grandi colpi di scena.

Leggi anche Pechino Express, le novità della nuova edizione: conduttore, cast completo, dove si svolgerà e quando andrà in onda

Le coppie sono formate da Alex Schwazer e Bruno Fabbri, e sono gli Atletici, Ciro e Giovambattista Ferrara sono Padre e Figlio, Barbarusca X e Andrea Boscherini sono gli Scienziati, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio i Fidanzatini, Anna Ciati e Giulia Paglianiti sono le TikToker, Victoria Cabello e Paride Vitale i Pazzeschi, Fru e Aurora Leone gli Sciacalli, Nikita Pelizon e Helena Prestes sono Italia Brasile, Bugo e Cristian Dondi sono gli Indipendenti, e l’ultima coppia è formata da Natasha Stefanenko e Shasha Sabbioni, Mamma e Figlia. Questo il cast scelto, che verrà introdotto e supportato dall’amatissimo Costantino Della Gherardesca. Il conduttore, due giorni fa, ha fatto sapere di essere in partenza per le registrazioni, ma si è mostrato in sedia a rotelle. Cosa è successo? E’ stato proprio lui a svelarlo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Costantino Della Gherardesca parte per Pechino Express in sedia a rotelle: cos’è successo

Stanno per iniziare le riprese della nuova edizione di Pechino Express. Il cast è stato scelto e in alto, vi abbiamo elencato chi saranno i protagonisti, riuniti in coppie, che vi faranno parte. Come rivelato, il viaggio di Pechino Express si svolgerà nel Medio Oriente e toccherà quattro stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Leggi anche Pechino Express, le novità della nuova edizione: conduttore, cast completo, dove si svolgerà e quando andrà in onda

Anche per questa edizione, al timone troveremo Costantino Della Gherardesca, che guiderà le 10 coppie lungo la ‘Rotta dei Sultani’. Il conduttore, due giorni fa, ha fatto sapere di essere in partenza per le registrazioni del reality, ma si è mostrato in sedia a rotelle. In basso al post, ha spiegato cos’è successo.

“Si, mi hanno messo in sedia a rotelle per i trasferimenti aerei per via della mia cervicobracalgia (si scrive così?) e connessi fastidì ortopedici di cui dimentico il nome. Non chiedetemi altro: é successo tutto molto in fretta… L’unico punto fermo rimane Pechino express, infatti, sono partendo per le riprese della nuova edizione”, ha scritto a corredo. A quanto pare, la cervicobrachialgia e i fastidi ortopedici hanno costretto il conduttore a partire per le riprese di Pechino Express, in sedia a rotelle.