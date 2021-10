Piccolissima ma già pronta ad immergersi nel mondo della musica e della recitazione di lì a pochi anni: oggi è una vera star.

Una dolcissima immagine del passato, questa che vediamo in alto in primo piano. La bambina protagonista era ovviamente molto piccola, ma già pronta ad esplodere nel mondo dello spettacolo. In particolare, nel mondo della recitazione e della musica, perchè pochi anni dopo, ha iniziato a muovere i primi passi.

Oggi, è diventata una star a livello mondiale. La riconoscete? Vi anticipiamo che, è praticamente uguale, con il tempo non sembra cambiata, a parte qualche minimo dettaglio.

Piccolissima, ma già pronta ad emergere: la bambina in foto è oggi una vera star

La bambina in foto è oggi un’artista amatissima in tutto il mondo. La fama di cui gode è immensa. Il talento sembra contraddistinguerla da sempre. Ha preso lezioni di canto e di recitazione quando era molto piccola. Il suo primo ruolo arriva pochi anni dopo, quando interpreta una ragazza di nome Kylie nella serie Doc.

Nel 2003 debutta sul grande schermo nel film Big Fish di Tim Burton, interpretando Ruthie da piccola. Allora, aveva soltanto 11 anni. Ma la popolarità arriva pochi anni dopo, quando viene scelta per vestire i panni di Hannah Montana/Miley Stewart. Adesso, avete riconosciuto la cantante in foto? Ebbene sì, è proprio lei, la meravigliosa Miley Cyrus.

Questo scatto da bambina è stato preso da un video che la stessa artista ha pubblicato, tempo fa, sul suo profilo instagram. Miley era piccolissima. Pochi anni dopo, l’artista è divenuta una vera e propria star e a consacrarla, è stata la serie di successo Hannah Montana, in cui proprio qui, oltre a farsi conoscere come attrice, sarà tanto apprezzata anche come cantante.