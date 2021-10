Raffaella Scagliola è uno dei talenti di X Factor 2021: la giovane 16enne ha conquistato i giudici ed il pubblico da casa, ricordate dove l’abbiamo già vista?

Ha inaugurato il palco di X Factor 2021: la giovane Raffaella Scagliola è uno dei talenti che ha conquistato i quattro giudici ed il pubblico del talent. Ha cantato ‘Better in Color’ di Lizzo e, dopo la sua esibizione, ha lasciato il palco con quattro sì! “Hai un timbro che mi piace molto” ha commentato Mika, “Sei centrata, hai tanta energia” sono state le parole di Hell Raton. Anche Emma e Manuel Agnelli hanno espresso parole magnifiche per la giovane Raffaella: non tutti ricorderanno ma l’abbiamo già vista in tv! Aveva solo 9 anni.

X Factor 2021, chi è Raffaella Scagliola: l’abbiamo già vista in tv, ricordate dove?

Raffaella Scagliola è una delle giovani cantanti, protagoniste di X Factor 2021. Giovanissima, ha solo 16 anni, con una voce da brividi: è calabrese ed ha tanto coraggio da vendere. Ha portato sul palco di X Factor un’energia davvero incredibile.

Raffaella studia canto, chitarra e pianoforte: il suo debutto in tv è avvenuto diversi anni fa! Nel 2014, a solo 9 anni, ha partecipato alla settima edizione di Ti Lascio una canzone di Antonella Clerici. Eccola piccolissima:

Successivamente, Raffaella è tornata in tv, sempre in un programma della Clerici, ‘Senza parole’. Nel 2016 fu ospite nello show I Fatti Vostri e nello stesso anno fu premiata come “Eccellenza Artistica Calabrese”.

Su Instagram è molto attiva: ad oltre 2 mila follower regala i suoi scatti e la sua voce. Ecco un video postato in cui canta:

Oggi è pronta a mettersi in gioco nel magico mondo di X Factor: ha già conquistato i giudici con la sua prima esibizione, riuscirà ad accedere ai live? Le facciamo un enorme in bocca al lupo!