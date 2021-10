Ricordate la protagonista di Anche i ricchi piangono? A quasi 70 anni appare così, non ci crederete!

Era la protagonista della telenovela Anche i ricchi piangono, arrivata in Italia nei primi anni ’80: sarà un’emozione rivederla 40 anni dopo!

E’ ancora oggi una delle telenovelas più ricordate di tutti i tempi: Anche i ricchi piangono arrivò dal Messico sui nostri schermi nel lontano 1983 e il suo successo fu clamoroso.

Ambientata a Città del Messico, la storia della povera orfana Mariana che si innamorava del ricco e cinico Luis Antonio tenne incollati alla tv milioni di telespettatori e la fama dell’attrice che interpretava il ruolo della protagonista crebbe sempre più anche nel Belpaese.

Scopriamo allora com’è diventata Veronica Castro, star messicana che a giorni compirà 69 anni: sorprendente ritrovarla così!

Era l’amatissimo volto di Anche i ricchi piangono: resterete di stucco

Anche i ricchi piangono non fu l’unico successo della bellissima attrice latina che conquistò i fan anche in altri ruoli, come quello interpretato nell’altra famosa telenovela Rosa Selvaggia.

Qui da noi Veronica Castro ha anche partecipato alle edizioni del 1985 e del 1986 di Premiatissima su Canale 5. Ha recitato inoltre nella prima telenovela italiana, “Felicità… dove sei” su Rete A.

In Messico continua a lavorare come conduttrice tv: non tutti sanno, ad esempio, che è la presentatrice del Grande Fratello Vip.

Nonostante non si sia mai sposata, ha due figli, Christian e Michel, ed è diventata nonna. Oltre ad essere ancora attiva nel mondo dello spettacolo, ha firmato anche una linea di prodotti di bellezza.

A proposito di bellezza, alla soglia dei 70 anni la diva sudamericana resta splendida ancora oggi, come si vede in questa immagine recente. Vi aspettavate di ritrovarla così in forma?