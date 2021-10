Rivedere Mirko di Love Me Licia vi lascerà senza parole: sono passati 35 anni, senza il famoso ciuffo rosso stenterete a riconoscerlo

Negli anni ’80 era la star della saga tv ispirata al cartone animato “Kiss me Licia”: interpretava Mirko, oggi non lo riconoscereste!

Per i bambini degli anni ’80 è stato un vero e proprio idolo: cantando le canzoni dei Bee Hive ha fatto sognare un’intera generazione e il suo look era davvero inconfondibile. Ricordate Mirko, protagonista della serie “Love Me Licia” e di tutte le altre che seguirono? Sicuramente non potete aver dimenticato la sua capigliatura bicolore!

In Italia, lo storico cartone animato giapponese “Kiss me Licia” ispirò infatti un’intera saga sulla ragazza contesa da due componenti del gruppo dei Bee Hive, Mirko e Satomi. Figlia di Marrabbio, proprietario del ristorante “Mambo”, Licia è una ragazza dolcissima e sognatrice che incontra nel cantante Mirko, fratello maggiore del piccolo Andrea, la sua dolce metà.

A interpretare Licia, un’altra vera icona per i bambini degli anni ’80: Cristina D’Avena. Ma com’è diventato a distanza di 35 anni l’attore che vestiva i panni di Mirko alias Pasquale Finicelli?

Dopo 35 anni l’attore che interpretava Mirko di Love Me Licia vi lascerà di stucco: incredibile trasformazione

Nato a Napoli il 20 dicembre 1963, Pasquale Finicelli è un attore, cantante e fotomodello. Dalla sua esperienza sul set dell’amatissimo telefilm sono passati moltissimi anni e il suo look è totalmente diverso.

Finicelli ha lasciato il mondo dello spettacolo e oggi lavora come autista privato. Tuttavia l’abbiamo visto ospite di Barbara D’Urso insieme a Cristina D’Avena con cui ha condiviso gli anni d’oro della sua carriera artistica.

Questa che vi mostriamo è una sua foto pubblicata qualche mese fa sul suo profilo Facebook: visto che trasformazione?

Rivedere Mirko di Love Me Licia vi lascerà senza parole: sono trascorsi 35 anni, senza il famoso ciuffo rosso stenterete a riconoscerlo (Facebook)

