Lei è la sorella di un’amatissima showgirl: l’avete riconosciuta? Fate attenzione ai suoi occhi, sono due vere e proprie gocce d’acqua.

Davvero bellissima, vero? Come darvi torto! D’altra parte, seppure giovanissima, non si può fare a meno di notare il suo incredibile fascino. Sapete, però, che lei non è altro che la sorella di un’amatissima showgirl? Entrambe hanno origine argentine, eppure una di loro è famosissima nel nostro paese. E lo è, sia chiaro, non soltanto per la sua incredibile bellezza, ma anche per essere la moglie di un famoso calciatore.

Sul suo canale social ufficiale, la giovanissima argentina è attivissima. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere scatti che la ritraggono nella sua quotidianità. Ma non solo. Se si spulcia con attenzione il suo profilo Instagram, ad esempio, si riescono a rintracciare anche foto in compagnia di sua sorella. Voi, però, siete riusciti ad individuare di chi parliamo esattamente? Sebbene le due donne abbiano colore di capelli differenti, i loro occhi sono identici ed ugualmente intensi. Siete pronti a scoprire di chi parliamo? Ci pensiamo immediatamente!

È la sorella di un’amatissima showgirl, l’avete riconosciuta? È proprio lei

Così come sua sorella, anche questa giovanissima e bellissima ragazza è solita intrattenere il suo pubblico social con degli scatti davvero fenomenali. Voi, però, siete riusciti a riconoscere chi è la famosissima showgirl che le somiglia? Ebbene. Stiamo parlando proprio di Wanda Nara.

La giovanissima donna raffigurata in foto, quindi, altro non è la sorella minore di Wanda Nara. Lei si chiama Zaira. Ha 33 anni. E, da come abbiamo potuto apprendere dal web, sembrerebbe essere, oltre che un’amatissima ed apprezzatissima modella, anche un’attrice teatrale e conduttrice televisiva. Insomma, sembrerebbe proprio che l’arte sia un dono di famiglia.

A quanto pare, le due vivrebbero in due città diverse. Wanda Nara, infatti, attualmente si troverebbe a Parigi, dove gioca suo marito. E Zaira, invece, in Argentina dove vive con la sua famiglia. Eppure, nonostante la lontananza, le due donne sono legate da un legame davvero profondo. E lo testimoniano i diversi scatti presenti sui rispettivi canali social.

Sono davvero bellissime insieme, vero?