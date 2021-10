E’ stato uno dei protagonisti di Smallville: sapete chi è il suo compagno? E’ un vero artista

E’ stato uno dei protagonisti di Smallville: sapete chi è il compagno dell’amatissimo attore? E’ un vero artista.

Smallville è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2011. Ha avuto un successo incredibile. La trama gira intorno al personaggio di Clark. Ancora un bambino, arriva dopo una catastrofica pioggia di meteoriti, nella cittadina di Smallville, esattamente nella fattoria di Martha e Jonathan Kent.

La coppia decide di adottarlo e crescerlo come un figlio, ma scopriranno ben presto che, il ragazzo, ha poteri soprannaturali. In questa avventura, Clark troverà tanti amici, ma anche molti nemici. Uno dei quali è Lionel Luthor, ed è proprio l’attore che vediamo in foto. John Glover è oggi una vera e propria star, famoso per aver interpretato non solo il ruolo del padre di Lex, ma anche altri famosissimi personaggi. Ma cosa sappiamo di lui? Sapete chi è il suo compagno?

E’ uno dei protagonisti di Smallville: sapete chi è il suo compagno?

Nella serie televisiva statunitense Smallville, abbiamo avuto modo di seguire le avventure di Clark Kent, interpretato da Tom Welling. Il giovane, arrivato da bambino, nella cittadina, scopre di avere poteri soprannaturali. Viene accolto da Martha e Jonathan Kent, che lo cresceranno come un figlio.

I personaggi principali sono stati tanti. John Glover è l’attore che nella serie ha interpretato Lionel Luthor, lo ricordate, vero? L’abbiamo visto per ben 7 stagioni. Sappiamo che è l’attore è una vera star, perchè, vanta di una grande carriera. Ma cosa sappiamo della sua vita? Avete mai visto il suo compagno?

Eccoli insieme, in un bellissimo scatto social. Glover, dal 2016, è sposato con il bravissimo scultore Adam Kurtzman. Sul suo profilo instagram, è possibile ammirare alcune bellissime opere. Ma non solo, la coppia pubblica molte foto in cui appaiono insieme, e sembrano sempre più uniti e affiatati.