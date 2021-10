“Voglio tranquillizzare chi è preoccupato o stranito…”: Paola Turani è incinta e lancia questo messaggio

Giunta alla 40esima settimana di gravidanza, l’influencer Paola Turani, ancora incinta, scrive su Instagram un messaggio ai follower.

La notizia della sua gravidanza, annunciata da lei stessa a fine marzo, ha reso felicissimi i fan di Paola Turani. La famosa influencer ha così realizzato il sogno di restare incinta nonostante lei e suo marito Riccardo abbiano dovuto affrontare alcune difficoltà.

Tramite il suo profilo Instagram seguito da oltre 1 milione di follower, Paola raccontò che, insieme a Riccardo, avevano deciso di intraprendere una cura ormonale dopo una diagnosi di infertilità. Le cose invece sono andate anche meglio di come sperava la coppia: la Turani è riuscita a restare incinta in modo naturale prima di completare il trattamento.

Da allora, la bellissima modella bergamasca futura mamma di un maschietto, tiene aggiornati costantemente i suoi seguaci sull’andamento della gravidanza ricevendo molte domande da parte degli utenti che vogliono confrontarsi sul delicato tema dell’infertilità.

Il fatidico momento comunque sta per arrivare: a breve Paola potrà stringere tra le braccia per la prima volta il suo bambino e anche i fan sono impazienti di conoscere il nuovo arrivato. In questi giorni la modella ha infatti lanciato un messaggio a chi si chiede come mai il parto non sia ancora arrivato.

“Non c’è nulla di strano”: il messaggio di Paola Turani incinta ai fan

Con un post sul popolare social network, Paola racconta di aver letto una frase che recita: “PASSATA LA 40º SETTIMANA NON SEI OLTRE IL TERMINE, SEI SEMPLICEMENTE ANCORA INCINTA!” e che ha voluto condividerla “per tranquillizzare chi è preoccupato/a o stranito/a tanto da definirla: ‘la gravidanza più lunga della storia’”.

“Non c’è nulla di strano, bisogna solo portare pazienza, ogni bambino ha bisogno del suo tempo, ma vi assicuro che andare oltre il termine previsto è del tutto normale (specialmente con la prima gravidanza)”, ha continuato.

Quindi tutto procede normalmente e il bimbo di Paola nascerà quando sarà il momento: non vediamo l’ora di conoscerlo!