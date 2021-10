Chi è Edoardo Scansante, in arte Plugsaints: il giovane talento di X Factor 2021 con il suo inedito Colore ha commosso tutti.

Questa sera di giovedì 7 ottobre partono i Bootcamp di X Factor 2021. Questa edizione senza ‘etichette’ ha permesso a molti talenti di presentarsi senza paura. Molti giovani con storie difficili hanno regalato la loro voce ed il loro talento ai quattro giudici ed ai telespettatori del programma. Tra i cantanti che prenderanno parte ai bootcamp questa sera c’è anche Plugsaints, nome d’arte di Edoardo Spinsante. Ha conquistato Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika presentando il suo inedito ‘Colore’: con quattro sì è passato direttamente alla fase successiva del programma. Siamo qui per svelarvi qualche curiosità sul suo conto!

X Factor 2021, Plugsaints: chi è Edoardo Scansante, il talento che ha commosso tutti

Edoardo Spinsante, in arte Plugsaints, con il suo ‘Colore’ ha conquistato i giudici di X Factor, portandosi così a casa i quattro sì. Classe 2001, Edoardo è un giovane artista e produttore che da anni scrive le sue canzoni senza però averle mai rese pubbliche. Ha deciso di farlo per la prima volta sul palco di X Factor 2021. Ha commosso tutti con la sua voce, ecco il video della sua esibizione:

Edoardo su Instagram vanta oltre 2 mila follower: nell’ultimo mese ha lanciato il videoclip di una sua nuova canzone dal titolo Luci Spente. Il timbro di voce del giovane artista riesce ad ipnotizzare tutti: è davvero un talento! Riuscirà ad arrivare sino in finale? Per ora non ci resta che attendere la prima puntata dei Bootcamp in programma questa sera di giovedì 7 ottobre come sempre su Sky Uno!

