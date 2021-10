Amadeus, splendida notizia: il conduttore non sta nella pelle

Splendida notizia per Amadeus, il conduttore non sta nella pelle: di seguito vi diciamo di cosa stiamo parlando

Il famoso conduttore Amadeus ha ricevuto una splendida notizia. Il marito di Giovanna Civitillo non sta nella pelle. Volete sapere di cosa si tratta? Di seguito vi spieghiamo tutti i dettagli.

Splendida notizia per Amadeus

Il conduttore Amadeus ha ricevuto una splendida notizia. Di recente, il marito di Giovanna Civitillo è stato impegnato con il programma Arena Suzuki ’60 ’70 ’80. La trasmissione ha avuto un gran successo su Rai 1, ha tenuto incollati circa 3 milioni di telespettatori, raggiungendo uno share del 21%. I dati entusiasmanti hanno convinto la Rai a rinnovare l’appuntamento con il pubblico.

È notizia dell’ultima ora, infatti, che Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 andrà in onda anche il prossimo anno. I vertici della Rai hanno deciso di confermare il programma nei palinsesti autunnali dopo lo straordinario successo della prima edizione. L’evento ha avuto come obiettivo quello di ripercorrere i più grandi successi nazionali e internazionali degli anni ’60, ’70 e ’80 con l’ausilio di ospiti di caratura internazionale. Questi hanno interpretato sul palco le hit protagoniste del trentennio musicale preso in considerazione.

Amadeus può dunque festeggiare: l’anno prossimo sarà nuovamente impegnato all’Arena di Verona con due serate evento. Le due puntate saranno registrate lunedì 12 e mercoledì 14 settembre 2022, ma non sappiamo ancora quando andranno in onda su Rai 1. Con grande probabilità andranno in onda tra il 23 e il 30 settembre 2022.

Al momento, inoltre, non conosciamo ancora gli ospiti che si esibiranno sul palco nel corso delle due serate. Quest’anno ci sono stati personaggi illustri. Giusto per citarne qualcuno potremmo dire: Alan Sorrenti, Umberto Tozzi, Ivana Spagna, Village People, Gianna Nannini, Patty Pravo e tanti tanti altri ancora.