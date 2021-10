Amarissima sorpresa per l’ex naufraga: colpo basso, non se lo sarebbe mai aspettato

Amarissima sorpresa per l’ex naufraga, questo non se lo sarebbe mai e poi mai aspettato: è un vero e proprio colpo basso

L’ex naufraga ha ricevuto un’amarissima sorpresa. Si tratta di un vero e proprio colpo basso, che mai si sarebbe aspettato nella sua vita. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo e vi diciamo di chi stiamo parlando.

Amarissima sorpresa per l’ex naufraga: colpo basso

Colpo basso per Valentina Persia, ex naufraga de L’Isola dei Famosi. La comica è stata delusa dai suoi ex compagni d’avventura. Valentina ha compiuto da poco 50 anni e in occasione del suo compleanno è stata intervistata dal settimanale Chi, al quale ha dichiarato di essere rimasta male per un comportamento adottato da alcuni ex compagni d’avventura. Questi, secondo quanto raccontato dalla Persia, non si sarebbero comportati bene nei suoi confronti.

L’ex naufraga poi spiega la sua versione dei fatti: “Per il mio compleanno avevo invitato persone che hanno condiviso con me un percorso a L’Isola dei Famosi. Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al messaggio di invito”. Un brutto colpo per Valentina Persia, davvero difficile da digerire. Qualcuno, però, ha accettato l’invito. Ai festeggiamenti per i 50 anni, infatti, erano presenti: Angela Melillo, Matteo Diamante, Francesca Lodo e Ubaldo Lanzo.

View this post on Instagram Un post condiviso da Valentina Persia (@persiav)



La Persia potrà consolarsi con il nuovo impegno televisivo. Da qualche settimana, infatti, la comico è entrata a far parte del cast di Honolulu, nuovo programma comico in onda su Italia 1 e condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. L’esperienza de L’Isola dei Famosi è alle spalle, così come il rapporto con alcuni ex compagni d’avventura. Adesso Valentina si gode il presente, ovvero i suoi 50 anni – portati benissimo – e il nuovo programma su Italia 1.