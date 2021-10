Antonella Clerici svela cosa succede dietro le quinte della trasmissione: “Mi viene..”

Antonella Clerici ha svelato un inedito retroscena di ‘È sempre mezzogiorno’: succede ogni giorno dietro le quinte del programma, l’avreste mai detto?

È ritornata, l’Antonellina nazionale. A distanza di poco meno di un anno dal suo saluto alla fine dell’ultima puntata di ‘È sempre mezzogiorno’, da diverse settimane, la Clerici è ritornata al suo timone. E, come al solito, sta regalando al suo affezionatissimo pubblico delle puntate davvero incredibili. Con giochi incredibili, ricette succulente ed ospiti eccezionali, la splendida conduttrice si sta dimostrando, ancora una volta, la protagonista indiscussa della fascia oraria che precede il pranzo italiano.

In una sua recentissima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Antonella Clerici si è ampiamente raccontata senza troppi peli sulla lingua. E, molto probabilmente per la prima volta, si è lasciata andare a qualche piccolo ‘segreto’ del suo programma. È proprio sulle pagine del noto ed affermato settimanale, infatti, che la conduttrice ha raccontato un inedito retroscena di ‘È sempre mezzogiorno’. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Vi anticipiamo, però, una piccola ‘chicca’: succede ogni giorno dietro le quinte del programma.

Antonella Clerici, l’inedito retroscena su ‘È sempre mezzogiorno’: cosa succede dietro le quinte

Vi siete mai chiesti cosa succede dietro le quinte di un programma? Siamo abituati ad assistere allo spettacolo dinanzi alle telecamere, ma dietro cosa succede? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata la simpaticissima Antonella Clerici. Che, in una sua recentissima intervista a TV Sorrisi e Canzoni, si è soffermata a raccontare un inedito retroscena su quello che accade dietro le quinte a ‘È sempre mezzogiorno’.

Avete presente quello che accade in studio ogni giorno a ‘È sempre mezzogiorno’? Ebbene: da quanto si apprende dalle parole di Antonella Clerici, sembrerebbe che dietro le quinte sia molto peggio. “Io sono lì in attesa che parta la sigla e i cuochi chiacchierano, mi imitano quando faccio il gesto di aprire la finestra, ballano… li vedo con la coda dell’occhio, mi viene da ridere e io entro in studio già ridendo”, ha raccontato la conduttrice. Sottolineando, quindi, l’atmosfera gioviale che si respira anche nel backstage.

L’avreste mai immaginato?