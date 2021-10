Ballando con le Stelle, torna un concorrente molto discusso: quale sarà il suo ruolo

Torna un concorrente molto discusso nel cast di Ballando con le Stelle,quale sarà il suo ruolo? Di seguito vi sveliamo la sua identità

Nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle torna un ex concorrente molto discusso. L’annuncio è stato dato ieri durante “La vita in diretta”. Di seguito vi sveliamo la sua identità.

Ballando con le Stelle, ex concorrente torna nel cast

Ballando con le stelle è un programma televisivo di genere talent show in onda dal 2005 su Rai 1. La trasmissione è condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli ed è l’adattamento del talent show britannico “Strictly Come Dancing”. Il programma ha avuto un grosso seguito nel nostro paese e ogni anno ottiene un buon numero di ascolti. La nuova edizione è alle porte: il cast completo è già stato annunciato.

Tra i protagonisti dovrebbe esserci anche una ex concorrente molto discussa. Stiamo parlando di Alessandra Mussolini, che ha partecipato nella scorsa edizione del talent show di Milly Carlucci. La Mussolini ha annunciato la partecipazione al programma durante la puntata di ieri pomeriggio di “La vita in diretta”.

Al momento, però, non sappiamo quale sarà il ruolo della ex concorrente del talent show. Di sicuro non sarà una delle concorrenti, dato che ha già partecipato al programma. È probabile che per lei sia studiato un ruolo ad hoc. La Mussolini potrebbe presenziare a bordo pista accanto ai giurati, alla Bruzzone, ad Alberto Matano e ai concorrenti che vengono eliminati di settimana in settimana.

Per Ballando con le Stelle si tratta sicuramente di un grande acquisto: la Mussolini ha impreziosito il cast nella scorsa edizione e siamo sicuri darà un colpo di classe anche nella prossima edizione.