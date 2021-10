Beautiful, anticipazioni americane: clamoroso ritorno, si tratta proprio di lui; come reagiranno Brooke e company.

Un successo incredibile, quello di Beautiful. Soprattutto se si pensa che la soap opera americana va in onda da ben 35 anni, senza alcuna interruzione. Merito dei continui colpi di scena e delle sorprese sempre presenti nella trama. E, stando alle anticipazioni provenienti dagli Usa, sta per arrivare un sorpresa davvero grandissima!

Si tratta di un grande ritorno nel cast, di uno dei personaggi più amati e nello stesso tempo discussi della soap. La notizia di un ritorno importante si era già diffusa da diverso tempo, ma solo da qualche ora è stato annunciato il nome dell’attore! Scopriamo tutto!

Beautiful, anticipazioni americane: clamoroso ritorno, è uno dei personaggi più amati della soap

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte! A Los Angeles sta per fare ritorno uno dei personaggi più amati della storia della soap. Pur non essendo propriamente un personaggio “buono”, è rimasto nel cuore dei fan per il suo carattere forte e determinato. Di chi parliamo? Dell’unico ed inimitabile Deacon Sharpe! Il personaggio, interpretato da Sean Kanan, è apparso l’ultima volta nella soap nel 2017

Di guai a Los Angeles ne ha combinati tantissimi, ma tutti ricorderanno il famoso tradimento con Brooke Logan: all’epoca, Deacon era fidanzato proprio con la figlia della Logan, Bridget. E dalla storia tra Brooke e Deacon nasce una bambina…Hope! Proprio così, forse non tutti lo ricordano, ma è proprio lui il padre biologico di Hope. Sarà tornato proprio con l’intento di fare parte della vita della giovane Logan?

Sarà anche interessante scoprire cosa accadrà quando Deacon incontrerà Quinn: quest’ultimo è stato arrestato proprio per aver tentato di uccidere la Fuller. I due torneranno a scontrarsi o diventeranno inaspettatamente alleati contro i Forrester? Non ci resta che attendere qualche mese per scoprire tutti i dettagli e le novità!