Nel 2001 ha vinto un talent e, dopo qualche anno, ha partecipato a Uomini e Donne: sono trascorsi 20 anni, cosa fa oggi.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto esattamente 20 anni fa. Quando, per la prima volta in assoluto, ha preso parte ad un programma inerente all’ambito musicale. E non soltanto ne è uscita vincitrice, ma ha anche cavalcato l’onda del successo col suo gruppo. Ma credete che sia finita qui? Assolutamente no: vi sbagliate di grosso! A distanza di alcuni anni dallo scioglimento della band musicale, la splendida donna ha preso parte a Uomini e Donne. Ed anche in quel caso, come ricorderete, ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico non soltanto per la sua incredibile bellezza ed eleganza, ma anche per il suo forte carattere. Da diversi anni a questa parte, però, non figura più come presenza fissa sul piccolo schermo nostrano, siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Leggi anche –> Vincitrice di Bake off Italia 8, cosa fa oggi?

A raccontare la sua ‘nuova’ vita, è stata proprio la diretta interessata. In una sua recentissima intervista a Vanity Fair, non soltanto l’ex volto amatissimo ha ricordato i tempi addietro, ma ha anche raccontato com’è cambiata la sua vita oggi. Siete pronti a saperne di più?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Dopo il talent vinto nel 2001, Uomini e donne: ecco la sua vita oggi dopo 20 anni

Correva esattamente l’anno 2001 quando la splendida Roberta Ruiu, davvero giovanissima, prendeva parte e vinceva il famosissimo programma ‘Popstar’. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. E, seppure il percorso della girls band non sia durato parecchio, la splendida Ruiu ha preso parte a diversi programmi di successo dopo questa esperienza. Come dimenticare, ad esempio, la sua partecipazione nel parterre femminile di Uomini e Donne. O le sue performances sul palco di Dance, Dance, Dance.

Leggi anche –> Terza classificata al GF 13, il suo successo è stato immediato: rivederla oggi dopo 7 anni vi lascerà sorpresi

Cosa fa, però, oggi? Appurato che, attualmente, non è più una presenza fissa sul piccolo schermo, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita? Stando a quanto si apprende da una sua intervista a Vanity Fair, datata Maggio 2021, sembrerebbe che, dopo il successo riscontrato con le Lollipop, sia diventata una giornalista pubblicista. E che, nel suo tempo libero, invece, si dedichi ai suoi bambini. E questo, diciamoci la verità, è il ‘lavoro’ più bello.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?