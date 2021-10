La programmazione televisiva Domenica 10 ottobre si stravolge: Amici e Verissimo non andranno in onda, ecco cosa vedremo in tv.

Il pomeriggio di domenica 10 ottobre su Canale 5 sarà diverso dagli altri. I telespettatori amanti di talent e talk show dovranno fare a meno dei loro programmi preferiti: Amici di Maria de Filippi e Verissimo non andranno in onda. Una domenica inusuale per la stagione in corso di Mediaset. Le interviste a cuore di Silvia Toffanin non ci lasceranno però sole in questo fine settimana: la puntata andrà in onda, come di consueto, il sabato, 9 ottobre. La doppia collocazione torna per il fine settimana del 16 e 17 ottobre. Cosa succede dunque domenica 10 ottobre? E cosa ne sarà della puntata di Amici? Ecco la notizia.

Domenica 10 ottobre, Amici e Verissimo non andranno in onda: ecco perchè

Maria De Filippi e Silvia Toffanin non saranno le protagoniste di Canale 5 domenica 10 ottobre. Alle ore 15 è in programma la partita di Nation League, Italia Belgio, in onda su Rai Uno. Vista la partecipazione degli azzurri alla finale per il terzo e quarto posto della competizione, la programmazione televisiva suggerisce di non costringere il pubblico a dover scegliere tra il calcio o l’intrattenimento. Per questo motivo su Canale 5 domenica 10 ottobre andranno in onda Beautiful, Una Vita e Love is in The Air. Saranno seguite dal tv movie Inga Lindstrom – Nella tua vita.

Cosa succederà dunque con i due programmi tv tanto amati dagli italiani?

Per questo weekend dunque salterà il doppio appuntamento con Silvia Toffanin: Verissimo andrà in onda solo sabato 9 ottobre. Ritornerà con due puntate nel weekend a partire da quello seguente del 16 e 17 ottobre.

La puntata di Amici di Maria De Filippi invece slitta a lunedì 11 ottobre: sostituirà, eccezionalmente, Uomini e Donne. L’edizione domenicale del talent show riprenderà regolarmente il 17 ottobre.