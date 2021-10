Alle telecamere di ‘Incidenti di bellezza’, Wanda ha raccontato il suo incredibile dramma: “Ero sotto choc”, cos’è successo? Impressionante.

Sono davvero tantissime le persone che, anno dopo anno, decidono di sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica per migliorare una parte del loro corpo che non piace. E sono altrettanto tantissime le persone che, purtroppo, più che migliorare, non fanno altro che peggiorare la situazione. Avete mai sentito parlare di queste storie? Senza alcun dubbio, si! È proprio per questo motivo che, nel lontano 2013, su Real Time è stato mandato in onda un programma che riproponeva le ‘disavventure’ di persone normali che, dopo essersi sottoposti ad operazioni chirurgiche o a trattamenti di bellezza, hanno iniziato a vivere in un incubo.

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Raed, ricordate? Ebbene: il simpaticissimo quarantenne non è stato l’unico a catturare l’attenzione nel corso del sesto episodio di ‘Incidenti di bellezza’ in onda nel 2015. Oltre la sua storia, infatti, è stata raccontata anche quella di Wanda, una donna che aveva deciso di rivolgersi ad un centro per risolvere il problema della sua peluria sul mento. Il risultato? Un vero choc.

Choc pazzesco per Wanda: pelle ustionata, cos’è successo

Wanda è stata tra le protagoniste della sesta puntata di ‘Incidenti di bellezza’ andato in onda nel 2015. Alle telecamere del programma, la donna ha raccontato di essersi rivolta ad un’estetista per eliminare la peluria del viso. E di essersi sottoposta ad una seduta di epilazione laser. Purtroppo, il risultato non è stato affatto dei migliori. La prima seduta, infatti, si è rivelata dolorosissima. E, come raccontato dalla diretta interessata, le ha provocato anche un’ustione. Qualche ora dopo aver terminato il trattamento, infatti, la pelle ha iniziato a scurirsi e, successivamente, a screpolare fino a fare uscire la pelle viva.

È soltanto nel programma ‘Incidenti di bellezza’ che Wanda viene a scoprire un’amara verità: non è stata sottoposta ad un trattamento di epilazione laser, bensì di luce pulsata, tra l’altro per nulla consigliabile a pelli scure. Cos’è successo, però, il programma? Eccola qui:

Quando è ritornata per la visita di controlla, erano trascorse soltanto pochissime settimane, eppure il risultato si vede chiaramente. La pelle di Wanda era decisamente migliorata.