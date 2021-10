“Un fallimento terribile”: chi è l’ex moglie di Gerry Scotti e il racconto del divorzio; il retroscena sul passato del conduttore.

È in assoluto uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo. Attualmente in onda dal lunedì al venerdì con Caduta Libera e il sabato sera con Tu si que vales, Gerry Scotti è una vera colonna della tv. E i suoi programmi sono da sempre tra i più seguiti dai telespettatori. Non tutti, però, conoscono i dettagli della vita privata del conduttore. Non sono mancati momenti dolorosi per lui.

Come il momento della separazione dalla prima moglie, arrivata nel 2002 e seguita dal divorzio nel 2009. Un brutto colpo per il conduttore, che ha commentato in una vecchia intervista a Caffeina Magazine con parole molto forti quei momenti.

Gerry Scotti, il racconto del divorzio dall’ex moglie: “È stato un fallimento”

Oggi è sposato con Gabriella Perino, ma nel 1991 Gerry Scotti ha sposato Patrizia Grosso, la sua prima moglie. Un grande amore, da cui nacque il figlio Edoardo, ma non c’è stato lieto fine. La coppia si è separata nel 2002, per poi divorziare nel 2009. Un grande sofferenza per il conduttore, che, diversi anni fa, ha commentato quel periodo con parole forti: “Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia”.

Un brutto colpo per Gerry quello di dover fare le valigie e andare via dalla sua casa, dove era nato e dove viveva suo figlio: “È stato un fallimento”. Fortunatamente, però, il conduttore ha ritrovato il sorriso con Gabriella, a cui è legato dal 2004 e con cui convive da circa dieci anni, a Milano.

E a gennaio 2021, lo “zio” Gerry è diventato nonno per la prima volta della piccola Virginia, nata dall’amore tra il figlio Edoardo e la moglie Ginevra.