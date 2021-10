Fiorello: il conduttore ha due sorelle, ma sapete che lavoro fanno?

Tutti conosciamo il fratello di Fiorello, attore famosissimo, ma il celebre conduttore ha anche due sorelle: ecco qual è il loro lavoro.

Sin dai tempi del Karaoke nei primi anni ’90, la carriera di Fiorello non si è mai arrestata. In una marea di occasioni, il poliedrico conduttore tv di origini siciliane ha espresso a 360 gradi il suo talento di cantante, imitatore, cabarettista, showman.

Leggi anche————–>>>Fiorello ha una sorella famosa: avete mai fatto caso alla somiglianza?

Tutte doti che ne hanno fatto uno dei uomini più apprezzati nel panorama artistico italiano. Nella sua famiglia però non è l’unico a ‘bucare lo schermo’: suo fratello Beppe è un bravissimo attore che abbiamo visto nel ruolo di protagonista in decine e decine di film e fiction si enorme successo.

Rosario Tindaro, questo il suo nome completo, ha anche due sorelle: Catena e Anna, vediamo che lavoro fa ciascuna di loro.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Fiorello, conoscete le sue sorelle? Cosa fanno nella vita

Moltissimi sapranno che Catena non è affatto un volto sconosciuto, anzi. L’abbiamo vista ospite in parecchie trasmissioni tv e a volte anche nelle vesti di conduttrice. Ad ogni modo, svolge una professione per certi versi collegata al settore artistico.

Leggi anche—————>>>Catena Fiorello, il lutto che l’ha segnata: il commovente ricordo del papà, parole da brividi

E’ infatti scrittrice, autrice e conduttrice televisiva e radiofonica: ha lavorato infatti ai testi di vari programmi in cui era presente il fratello Rosario. Collabora con testate nazionali e ha all’attivo diversi libri.

Anna, invece, è l’unica dei quattro fratelli Fiorello a non essere legata in alcun modo al settore dello spettacolo: è titolare infatti di un negozio di ceramiche a Roma.

Questa foto mostra appunto le due sorelle insieme: la somiglianza è notevole, vero?