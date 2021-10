Gerry Scotti, l’incredibile retroscena riguardante il suo titolo di studio: pazzesco!

Il retroscena sull’amatissimo Gerry Scotti che stupirà molti suoi fan: non riuscirete a crederci, c’entra il suo titolo di studio!

Lo vediamo ogni sera su Canale 5 al timone del suo quiz “Caduta libera” e, nonostante il passare degli anni, Gerry Scotti rimane uno dei volti più amati della televisione.

Professionalità e simpatia sono le due doti fondamentali dell’affermatissimo conduttore nato in provincia di Pavia nel 1956. Una delle trasmissioni di maggior successo della sua lunga e ricchissima carriera fatta di tv e radio, è senza dubbio “Chi vuol essere milionario”.

In special modo quando lo vediamo condurre questo quiz, Gerry trasmette la sua passione per la cultura in generale e dimostra di essere una persona molto curiosa e sempre desiderosa di imparare cose nuove.

Nella sua formazione scolastica troviamo gli studi classici, infatti ha conseguito il diploma al Liceo Ginnasio. Ma cos’è successo dopo?

Gerry Scotti, non tutti conoscono il retroscena sul suo titolo di studio: non ci crederete!

All’anagrafe Virginio, Gerry ha proseguito gli studi dopo il liceo. Si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza, ma interruppe il percorso a soli 2 esami dalla laurea!

D’altra parte, si può facilmente comprendere che gli impegni lavorativi lo abbiano assorbito totalmente, ma non è detta l’ultima parola! Chissà che un giorno lo ‘zio Gerry’ non stupisca il suo affezionatissimo pubblico decidendo di completare il cammino verso la corona d’alloro.

Secondo voi, Scotti ci regalerà prima o poi questo colpo di scena?