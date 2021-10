GF VIP Manuel e Lulù si sono ritrovati in salone per fare il punto della situazione e chiarire alcune incomprensioni: ecco le parole.

Il Grande Fratello VIP è entrato nel vivo e fa anche parecchio ‘rumore’. Tra i protagonisti della nuova edizione ci sono anche Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié che hanno trovato, sin da subito, un certo ‘feeling’. Tra alti e bassi però, la loro storia non vola: qual è il motivo? Il giovane ha finalmente preso in disparte la sua inquilina per confrontarsi, per spiegargli cosa pensa e prova. Ha chiarito la sua posizione: ecco le parole di Manuel.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di INSTAGRAM: per te meme, intrattenimento e notizie! —–> CLICCA QUI

GF VIP, Manuel Bortuzzo chiarisce la sua posizione con Lulù: “Non siamo fidanzati”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nelle ultime ore hanno avuto un confronto. Il nuotatore ha cercato di far chiarezza sul rapporto con la sua inquilina, ha svelato di non voler etichettare il loro rapporto. Ha precisato, tra le varie cose, di non sentirsi fidanzato con lei.

Leggi anche GF VIP, Lulù commenta in diretta la lettera dell’ex di Manuel: la reazione non è sfuggita, il video

“Visto che comunque io noto tutto. C’è stato uno scambio di affetto, coccole, bisogno di stare così, in modo bello. Forse ho sbagliato io a non pensare che forse agli occhi degli altri poteva essere vista come una cosa giudicabile. Non per forza dobbiamo essere qualcosa, ‘amici’ o ‘fidanzati’. Non siamo amici, ma neanche fidanzati” sono le parole che Manuel ha spiegato a Lulù.

Manuel non vorrebbe prendere per i fondelli la giovane Lulù: non sono forse sulla stessa linea, “Da parte tua penso ci sia un peso più grande per la nostra situazione” ha confessato alla sua inquilina. Cosa succederà? La loro storia appena iniziata è già ai titoli di coda?

Leggi anche ‘Perdono chi mi ha picchiato, molestato, ma lei no’: tensione alta nella casa del Gf Vip