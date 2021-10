Gioia immensa per la famosa influencer che dopo una lunga attesa è diventata mamma: nella notte è nato il suo primogenito, Enea Francesco. Il post ha commosso migliaia di fan.

Una gioia troppo grande per essere raccontata, eppure Paola Turani ha reso partecipi i suoi fan di quanto vissuto nell’ultimo anno. Alla famosa influencer ed al suo compagno Riccardo Serpellini era stata diagnosticata l’infertilità di coppia: poco prima di cominciare una cura, così come raccontato dalla Turani, è arrivato un ‘miracolo’. Paola è rimasta incinta ed il suo annuncio sui social ha fatto commuovere migliaia di persone. “Così felice che avrei voluto urlarlo al Mondo in quel preciso istante!! Così felice che voglio rendere partecipi anche voi di questo bellissimo momento e beh, poi quando senti battere il suo cuoricino per la prima volta si ferma il tempo… grazie vita” ha scritto sui social lo scorso 1 aprile. Trascorsi i nove mesi, finalmente è nato il primogenito della famosa influencer.

La famosa influencer è diventata mamma: “Perdutamente innamorata”, l’annuncio commuove i fan

Dopo una lunga attesa, Paola Turani è finalmente diventata mamma. Nella notte è nato il primogenito dell’influencer e di suo marito Riccardo Serpellini, Enea Francesco. A darne la notizia è stata la stessa modella ed influencer che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto della famiglia:

“8 ottobre 2021 Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile! io sono già perdutamente innamorata di lui”.

Tantissimi VIP hanno commentato la foto: auguri, complimenti, e messaggi di benvenuto per la famiglia Serpellini Turani. Il post ha ovviamente fatto il piano di like. Tantissimi auguri !

