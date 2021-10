Kerem Bursin oggi è legato a Hande Ercel, ma sapete chi è la sua ex fidanzata? È famosissima; i dettagli sulla vita privata dell’attore di Love is in the Air.

È uno degli attori più amati del momento. Il suo ruolo del duro e tenebroso Serkan Bolat in Love is in the air ha fatto letteralmente innamorare i fan italiani. Si, parliamo di Kerem Bursin, l’attore turco diventato famoso anche nel nostro Paese da questa estate. Un successo internazionale per lui, che è stato anche ospite di Silvia Toffanin per una inedita ed interessante intervista. A far sognare i fan è anche la storia d’amore nata proprio sul seto di Love is in the air: Kerem, infatti, è felicemente legato ad Hande Ercel, che nella soap interpreta la sua fidanzata Eda! Un amore nato per finzione ma diventato realtà. I due sono innamorati e felici, ma sapete con chi era fidanzato l’attore in passato?

LEGGI ANCHE —–>Kerem Bursin è Serkan in Love is in the air: sapete in cosa è laureato l’attore?

Anche la sua ex fidanzata è molto famosa e la fine della loro relazione fece molto discutere. Scopriamo qualche dettaglio sulla vita privata dell’attore.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

È la star di Love is in the Air, ma sapete chi è l’ex fidanzata di Kerem Bursin? Con chi stava prima di Hande

Una storia d’amore che fa sognare tutti, quella di Kerem e Hande. Proprio come quella dei personaggi che intrepretano nella serie tv turca, Eda e Serkan. Come confermato a Verissimo dallo stesso attore, la loro relazione procede a gonfie vele: per Kerem, Hande è davvero una donna speciale.

Ma forse non tutti sanno che, in passato, l’attore ha avuto un’altra importante relazione con un’altra famosa attrice. Si tratta di Serenay Sankaya, famosissima in Turchia e con più di 9 milioni di followers su Instagram. I due si sono conosciuti sul set di una campagna pubblicitaria di un brand di jeans, di cui erano testimonial, e sono stati insieme dal 2015 al 2019.

Oggi nel cuore di Kerem c’è soltanto Hande e il pubblico italiano ha una chiara richiesta per Silvia Toffanin: avere entrambi, insieme, per un’intervista di coppia a Verissimo. I numerosi fan saranno accontentati?