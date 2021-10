Il GF VIP fa rumore dentro e fuori Manila Nazzaro ha fatto infuriare qualcuno: la frecciatina arriva proprio da lei, incredibile!

Il Grande Fratello VIP è entrato nel vivo e sta già facendo parecchio rumore. I protagonisti della nuova edizione regalano temi da affrontare ogni giorno: pian piano i concorrenti si stanno lasciando andare alle loro confessioni più segrete. A far rumore anche ‘l’esterno’ della Casa: dopo alcuni commenti di Guenda Goria, si fa avanti anche Patrizia Mirigliani, la Patron di Miss Italia e mamma di Nicola Pisu, che si trova nella Casa più spiata d’Italia. La donna si è scagliata contro Manila Nazzaro.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di INSTAGRAM: per te meme, intrattenimento e notizie! —–> CLICCA QUI

GF Vip, colpo basso per Manila Nazzaro: la frecciatina arriva proprio da lei

Patrizia Mirigliani non ci sta! La mamma di Nicola Pisu, concorrente del Grande Fratello VIP, si è scagliata contro Manila Nazzaro, una delle sue ex Miss Italia. Ma per quale motivo? La Patron del famoso concorso di bellezza non ha gradito una frase detta su suo figlio: sui social ha così lanciato una vera e propria stoccata a Manila.

Leggi anche Da Uomini e Donne al GF Vip, “mi sono proposto quest’anno”: l’ex tronista si candida

In una conversazione con Soleil, la Nazzaro ha consigliato di non fare troppo affidamento su Nicola. “E’ una brava persona, però per te non può essere un punto di riferimento qua dentro. Perché è un uomo innanzitutto, ha un carattere molto particolare, è molto chiuso e a volte non si rende conto di quello che gli succede attorno. E’ la verità, lo conosco benissimo. E’ una persona eccezionale, so la famiglia, sono affezionata a quel ragazzo ma devo essere onesta nei suoi confronti. Ha dei limiti anche lui” sono state le parole di Manila che non sono andate giù alla mamma di Pisu.

Patrizia Mirigliani sui social ha postato così un messaggio diretto alla Nazzaro: “Mi dispiace dover constatare che anche alle mie miss ogni tanto si sposta la corona”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Patrizia Mirigliani (@pmirigliani)

Avrà seguito questa stoccata? Siamo sicuri di sì!